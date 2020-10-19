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Политика

Опубликовано видео немецкой охраны Навального

Телеканал CBS показал в эфире программы 60 Minutes многочисленную немецкую охрану российского оппозиционера Алексея Навального.

Алексей Навальный.
Алексей Навальный.
instagram.com/navalny.

На кадрах видно, как блогер и его жена Юлия гуляют около Бранденбургских ворот в Берлине в сопровождении корреспондента CBS Лесли Стол и трех мужчин в штатском, за ними следуют еще девять человек в полицейской форме.

Корреспондент пояснила, что охрана выделена Навальному «из опасения нового отравления», пишет News.ru.

Комментаторы под роликом написали, что это антироссийская пропаганда.

Ранее СМИ сообщили, где проживает в Германии Навальный. Он снимает дом в городе Ибах в горном массиве Шварцвальд на юге Германии, сообщил в своем Telegram политолог Александр Сосновский, который имеет обширные связи в Германии, пишет «МК». Он отметил, что это место труднодоступное, хорошо охраняется, а стоимость аренды очень высокая.

Неподалеку от Ибаха находится граница с Швейцарией.

Оппозиционер назвал имена тех, кто оплатил ему лечение в Германии. Это оказались бизнесмен Евгений Чичваркин, экономист Сергей Алексашенко и IT-специалист Роман Иванов. Также известно, что перевозку Навального в Германию оплатил бизнесмен Борис Зимин.

Навальный пьет чай, после которого почувствовал себя плохо.
Навальный пьет чай, после которого почувствовал себя плохо.
t. me/Lshot.

Что произошло

Алексей Навальный был в коме с 20 августа по 7 сентября.

Ему стало плохо в самолете во время перелета в Москву из Томска. Самолет авиакомпании S7 совершил экстренную посадку в Омске.

Сначала Навального госпитализировали в Омск, а потом на самолете с медицинским модулем переправили в берлинскую клинику «Шарите».

ФРГ заявила, что оппозиционера отравили ядом из группы «Новичок». Российские врачи версию об отравлении не подтвердили.

Месяц назад оппозиционера выписали из больницы.

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