Опубликовано видео немецкой охраны Навального

На кадрах видно, как блогер и его жена Юлия гуляют около Бранденбургских ворот в Берлине в сопровождении корреспондента CBS Лесли Стол и трех мужчин в штатском, за ними следуют еще девять человек в полицейской форме.

Critics of Vladimir Putin have been victims of unsolved shootings, suspicious suicides and poisonings. Tonight, Lesley Stahl talks with one of those critics, Alexey Navalny, who survived an assassination attempt two months ago. https://t.co/ITxLDo6PSx pic.twitter.com/yGPPzm413A — 60 Minutes (@60Minutes) October 18, 2020

Корреспондент пояснила, что охрана выделена Навальному «из опасения нового отравления», пишет News.ru.

Комментаторы под роликом написали, что это антироссийская пропаганда.

Ранее СМИ сообщили, где проживает в Германии Навальный. Он снимает дом в городе Ибах в горном массиве Шварцвальд на юге Германии, сообщил в своем Telegram политолог Александр Сосновский, который имеет обширные связи в Германии, пишет «МК». Он отметил, что это место труднодоступное, хорошо охраняется, а стоимость аренды очень высокая.

Неподалеку от Ибаха находится граница с Швейцарией.

Оппозиционер назвал имена тех, кто оплатил ему лечение в Германии. Это оказались бизнесмен Евгений Чичваркин, экономист Сергей Алексашенко и IT-специалист Роман Иванов. Также известно, что перевозку Навального в Германию оплатил бизнесмен Борис Зимин.

Навальный пьет чай , после которого почувствовал себя плохо. t. me/Lshot.

Что произошло

Алексей Навальный был в коме с 20 августа по 7 сентября.

Ему стало плохо в самолете во время перелета в Москву из Томска. Самолет авиакомпании S7 совершил экстренную посадку в Омске.

Сначала Навального госпитализировали в Омск, а потом на самолете с медицинским модулем переправили в берлинскую клинику «Шарите».

ФРГ заявила, что оппозиционера отравили ядом из группы «Новичок». Российские врачи версию об отравлении не подтвердили.

Месяц назад оппозиционера выписали из больницы.