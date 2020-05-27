Опубликовано видео перехвата американского самолета-разведчика двумя Су-35

Опубликованы два коротких ролика с одинаковым названием — «Небезопасный непрофессиональный перехват самолета P8 ВМС США российскими Су-35С над Средиземным морем».
Согласно аннотации, инцидент произошел 26 мая. Два истребителя перехватили патрульный самолет «Посейдон P-8A», когда тот совершал облет.
На кадрах через иллюминаторы видно российские истребители, находящиеся по бокам от американского воздушного судна.
«Перехват был определен как небезопасный и непрофессиональный из-за того, что российские пилоты находились на близкой дистанции от каждого крыла P-8A одновременно, ограничивая способность безопасно маневрировать. Это продолжалось в общей сложности 64 минуты», — говорится в сообщении.
Шестой флот подчеркнул, что действовал в интересах безопасности и стабильность в Европе и Африке.