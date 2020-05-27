Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
27 мая 14°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Опубликовано видео перехвата американского самолета-разведчика двумя Су-35

Шестой флот ВМС США на своем YouTube-канале опубликовал видео перехвата американского самолета российскими Су-35.

Лётчики ЦВО перехватили самолёты условного противника в небе Поволжья, Урала и Сибири.
Лётчики ЦВО перехватили самолёты условного противника в небе Поволжья, Урала и Сибири.
Минобороны РФ.

Опубликованы два коротких ролика с одинаковым названием — «Небезопасный непрофессиональный перехват самолета P8 ВМС США российскими Су-35С над Средиземным морем».

Согласно аннотации, инцидент произошел 26 мая. Два истребителя перехватили патрульный самолет «Посейдон P-8A», когда тот совершал облет.

На кадрах через иллюминаторы видно российские истребители, находящиеся по бокам от американского воздушного судна.

«Перехват был определен как небезопасный и непрофессиональный из-за того, что российские пилоты находились на близкой дистанции от каждого крыла P-8A одновременно, ограничивая способность безопасно маневрировать. Это продолжалось в общей сложности 64 минуты», — говорится в сообщении.

Шестой флот подчеркнул, что действовал в интересах безопасности и стабильность в Европе и Африке.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость