Загулял: после австрийской тирольской свадьбы Путин попал на бракосочетание в Германии

В сети опубликовали видео, на котором президент РФ Владимир Путин говорит тост на немецком языке на свадьбе главы австрийского внешнеполитического ведомства Карин Кнайсль. Свадьба прошла 18 августа на одной из виноделен в регионе Южная Штирия (Австрия).

Выступление российского лидера прошло под аплодисменты гостей.

«Он пожелал долгих совместных лет молодоженам, счастья в семье. Достаточно долгий тост был. Много шутил, что было по достоинству отмечено гостями, которые неоднократно прерывали его аплодисментами», — рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишут РИА Новости.

Президент РФ заехал на торжество буквально «на час» по дороге в Берлин. Российского лидера усадили за стол рядом с молодоженами.

К вопросу об отношении: На австрийской свадьбе Путин не только стоял рядом с молодыми во время церемонии бракосочетания, но его и за столом посадили рядом с новобрачными. А канцлера родной Австрии посадили с гостями pic.twitter.com/51gin4rClF — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 18 августа 2018 г.

Он поздравил невесту и жениха, потанцевал с невестой, вручил свадебные подарки и оставил автограф «почетного гостя» на капоте автомобиля.

Путин покинул австрийскую свадьбу, оставив пожелание молодым. Теперь ждем его в Германии pic.twitter.com/G7dwMnwrc3 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 18 августа 2018 г.

Раззудись , плечо! Размахнись , рука!

Российский лидер привез с собой необычный «подарок» — Кубанский казачий хор, под песни которого невеста с женихом пустились в пляс. Хор спел на свадьбе традиционные народные казачьи песни, а также известные австрийские и немецкие композиции, пишет РБК.

Так, под известную в Австрии песню певца второй половины XX века Удо Юргенса Siebzehn Jahr, blondes Haar («Семнадцать лет, русые волосы») Владимир Путин танцевал с Карин Кнайсль.

Казаки перешли на немецкий: Кубанский хор на свадьбе в Австрии поет на немецком языке pic.twitter.com/g2ieJuhSQh — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 19 августа 2018 г.

Помимо хора, на светском мероприятии выступили на другие российские артисты — дуэт баянистов «Баян-Микс» под руководством Сергея Войтенко и солисты оркестра «Россия» имени Людмилы Зыкиной, пишет «КП».

Тульский самовар

Путин также подарил молодоженам Карин Кнайсль и финансисту Вольфгангу Майлингеру картину с сельскими альпийскими мотивами — как напоминание о родных местах жениха.

Также глава государства презентовал старинную масловыжималку и тульский самовар. В декабре 2016 года Владимир Путин уже преподносил дарил тульский самовар японскому премьеру премьеру Синдзо Абэ. Тот «угольный» самовар изготовлен из меди и дерева в Туле в 1870 году.

Еще одна свадьба

Уже находясь в Германии — на переговорах с Ангелой Меркель — Владимир Путин практически попал еще на одну свадьбу, сообщил в своем микроблоге журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Вы будете смеяться, но Путин и в Германии попал на свадьбу: В отеле в 50 метрах от резиденции Меркель вот эти ребята гуляют прямо сейчас pic.twitter.com/VCsJAYj0Zz — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 18 августа 2018 г.

Между тем появилась информация о том, что Владимир Путин может посетить свадьбу бывшего канцлера Германии и своего друга Герхарда Шредера. Бракосочетание пройдет в октябре, пишет Bild.

Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о планах Путина побывать на свадьбе Шредера, заявил: «Пока таких планов нет. Разговоров не было», сообщает РИА Новости.

Остановил президентский кортеж

Известно, что президент РФ Владимир Путин трепетно относится к свадебным церемониям. Так, в апреле 2003 года в Санкт-Петербурге он даже остановил президентский кортеж на спуске к стрелке Васильевского острова — чтобы лично поздравить питерских молодоженов Макеевых, которые там фотографировались.