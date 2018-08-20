Загулял: после австрийской тирольской свадьбы Путин попал на бракосочетание в Германии

Выступление российского лидера прошло под аплодисменты гостей.
«Он пожелал долгих совместных лет молодоженам, счастья в семье. Достаточно долгий тост был. Много шутил, что было по достоинству отмечено гостями, которые неоднократно прерывали его аплодисментами», — рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишут РИА Новости.
Президент РФ заехал на торжество буквально «на час» по дороге в Берлин. Российского лидера усадили за стол рядом с молодоженами.
К вопросу об отношении: На австрийской свадьбе Путин не только стоял рядом с молодыми во время церемонии бракосочетания, но его и за столом посадили рядом с новобрачными. А канцлера родной Австрии посадили с гостями pic.twitter.com/51gin4rClF— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 18 августа 2018 г.
Он поздравил невесту и жениха, потанцевал с невестой, вручил свадебные подарки и оставил автограф «почетного гостя» на капоте автомобиля.
Путин покинул австрийскую свадьбу, оставив пожелание молодым. Теперь ждем его в Германии pic.twitter.com/G7dwMnwrc3— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 18 августа 2018 г.
Раззудись, плечо! Размахнись, рука!
Российский лидер привез с собой необычный «подарок» — Кубанский казачий хор, под песни которого невеста с женихом пустились в пляс. Хор спел на свадьбе традиционные народные казачьи песни, а также известные австрийские и немецкие композиции, пишет РБК.
Так, под известную в Австрии песню певца второй половины XX века Удо Юргенса Siebzehn Jahr, blondes Haar («Семнадцать лет, русые волосы») Владимир Путин танцевал с Карин Кнайсль.
Казаки перешли на немецкий: Кубанский хор на свадьбе в Австрии поет на немецком языке pic.twitter.com/g2ieJuhSQh— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 19 августа 2018 г.
Помимо хора, на светском мероприятии выступили на другие российские артисты — дуэт баянистов «Баян-Микс» под руководством Сергея Войтенко и солисты оркестра «Россия» имени Людмилы Зыкиной, пишет «КП».
Тульский самовар
Путин также подарил молодоженам Карин Кнайсль и финансисту Вольфгангу Майлингеру картину с сельскими альпийскими мотивами — как напоминание о родных местах жениха.
Также глава государства презентовал старинную масловыжималку и тульский самовар. В декабре 2016 года Владимир Путин уже преподносил дарил тульский самовар японскому премьеру премьеру Синдзо Абэ. Тот «угольный» самовар изготовлен из меди и дерева в Туле в 1870 году.
Еще одна свадьба
Уже находясь в Германии — на переговорах с Ангелой Меркель — Владимир Путин практически попал еще на одну свадьбу, сообщил в своем микроблоге журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.
Вы будете смеяться, но Путин и в Германии попал на свадьбу: В отеле в 50 метрах от резиденции Меркель вот эти ребята гуляют прямо сейчас pic.twitter.com/VCsJAYj0Zz— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 18 августа 2018 г.
Между тем появилась информация о том, что Владимир Путин может посетить свадьбу бывшего канцлера Германии и своего друга Герхарда Шредера. Бракосочетание пройдет в октябре, пишет Bild.
Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о планах Путина побывать на свадьбе Шредера, заявил: «Пока таких планов нет. Разговоров не было», сообщает РИА Новости.
Остановил президентский кортеж
Известно, что президент РФ Владимир Путин трепетно относится к свадебным церемониям. Так, в апреле 2003 года в Санкт-Петербурге он даже остановил президентский кортеж на спуске к стрелке Васильевского острова — чтобы лично поздравить питерских молодоженов Макеевых, которые там фотографировались.