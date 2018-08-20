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Загулял: после австрийской тирольской свадьбы Путин попал на бракосочетание в Германии

В сети опубликовали видео, на котором президент РФ Владимир Путин говорит тост на немецком языке на свадьбе главы австрийского внешнеполитического ведомства Карин Кнайсль. Свадьба прошла 18 августа на одной из виноделен в регионе Южная Штирия (Австрия).

Владимир Путин оставил свой автограф на автомобиле.
Владимир Путин оставил свой автограф на автомобиле.
kremlin.ru

Выступление российского лидера прошло под аплодисменты гостей.

«Он пожелал долгих совместных лет молодоженам, счастья в семье. Достаточно долгий тост был. Много шутил, что было по достоинству отмечено гостями, которые неоднократно прерывали его аплодисментами», — рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишут РИА Новости.

Президент РФ заехал на торжество буквально «на час» по дороге в Берлин. Российского лидера усадили за стол рядом с молодоженами.

Он поздравил невесту и жениха, потанцевал с невестой, вручил свадебные подарки и оставил автограф «почетного гостя» на капоте автомобиля.

Раззудись, плечо! Размахнись, рука!

Российский лидер привез с собой необычный «подарок» — Кубанский казачий хор, под песни которого невеста с женихом пустились в пляс. Хор спел на свадьбе традиционные народные казачьи песни, а также известные австрийские и немецкие композиции, пишет РБК.

Так, под известную в Австрии песню певца второй половины XX века Удо Юргенса Siebzehn Jahr, blondes Haar («Семнадцать лет, русые волосы») Владимир Путин танцевал с Карин Кнайсль.

Помимо хора, на светском мероприятии выступили на другие российские артисты — дуэт баянистов «Баян-Микс» под руководством Сергея Войтенко и солисты оркестра «Россия» имени Людмилы Зыкиной, пишет «КП».

Тульский самовар

Путин также подарил молодоженам Карин Кнайсль и финансисту Вольфгангу Майлингеру картину с сельскими альпийскими мотивами — как напоминание о родных местах жениха.

Также глава государства презентовал старинную масловыжималку и тульский самовар. В декабре 2016 года Владимир Путин уже преподносил дарил тульский самовар японскому премьеру премьеру Синдзо Абэ. Тот «угольный» самовар изготовлен из меди и дерева в Туле в 1870 году.

Еще одна свадьба

Уже находясь в Германии — на переговорах с Ангелой Меркель — Владимир Путин практически попал еще на одну свадьбу, сообщил в своем микроблоге журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Между тем появилась информация о том, что Владимир Путин может посетить свадьбу бывшего канцлера Германии и своего друга Герхарда Шредера. Бракосочетание пройдет в октябре, пишет Bild.

Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о планах Путина побывать на свадьбе Шредера, заявил: «Пока таких планов нет. Разговоров не было», сообщает РИА Новости.

Остановил президентский кортеж

Известно, что президент РФ Владимир Путин трепетно относится к свадебным церемониям. Так, в апреле 2003 года в Санкт-Петербурге он даже остановил президентский кортеж на спуске к стрелке Васильевского острова — чтобы лично поздравить питерских молодоженов Макеевых, которые там фотографировались.

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