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Политика

Опубликовано видео воздушного боя МиГ-31 в ближнем космосе

Минобороны опубликовало видео, на котором запечатлен полет высотных истребителей МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота в стратосфере.

Морская авиация. МиГ-31.
Морская авиация. МиГ-31.
vk.com/mil

На кадрах ролика видно, как летчики готовятся к полету и ведут поиск условного нарушителя воздушных границ России на Камчатке, пишет «РГ».

В роли нарушителя выступил аналогичный самолет, который должен был в нижних слоях стратосферы на максимальной скорости проникнуть на территорию страны и уйти от преследования.

На перехват подняли другой истребитель-перехватчик, действовавший на скорости 2500 километров в час и высоте более 20 километров.

Для усложнения задания экипаж МиГ-31БМ искал противника без привлечения наземных средств ПВО, сообщает ТАСС.

После захвата цели летчики выполнили электронные пуски ракет класса «воздух-воздух» большой дальности. Всего за летную смену экипажи провели шесть таких вылетов.

Модернизированный истребитель МиГ-31БМ (Foxhound, по классификации НАТО) предназначается для перехвата воздушных целей на дальних дистанциях, недоступных для поражения обычными истребителями.

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