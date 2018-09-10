Орлов: «Томенко сумел найти подход к региону»

Дело здесь, прежде всего, в довольно жестких условиях, в которых проводилась кампания, в которых оказался сам кандидат.

Переход Томенко на должность врио губернатора, возможно, и не стал большой неожиданностью для него: он был в кадровом резерве президента, — но адаптироваться к региону пришлось быстро.

Оперативно пришлось решать текущие задачи. Никто не отменял посевную и уборочные кампании, подготовку к новому учебному году и отопительному сезону, многое другое. Параллельно Томенко нужно было знакомиться с регионом и людьми — в крае огромное количество муниципальных образований, и у каждого своя проблемная повестка. Он сам оказался новым человеком, и для него все было новым здесь. За три месяца Томенко предстояло убедить почти 2,4 млн жителей, что он «свой», что он действительно заинтересован в развитии края и приехал в регион напряжённо работать.

Алтайский край в целом достаточно непростой регион, который довольно часто оказывается в конце рейтингов и рэнкингов по уровню зарплат, качества жизни, степени доверия к власти. Томенко сразу пришлось целиком погрузиться в эту повестку — жители края, увидевшие надежду на перемены в лице нового руководителя, говорили в основном о проблемах.

Из общения с людьми у него и начало формироваться представление, как действовать дальше. Затыкать наспех дыры Томенко не стал, отказавшись от быстрых и популярных тактических решений в пользу стратегических. Думаю, этот тот самый случай, когда предвыборная программа кандидата не останется на бумаге, а будет реализована на деле. Ведь она формировалась именно как рабочий план для исполнительной власти в случае победы кандидата.

Учитывая максимально сжатые сроки и работу с нуля, которую пришлось провести, вполне объяснима позиция Томенко по поводу кадрового состава правительства. В этом его часто упрекали на протяжении трех месяцев. Но «обезглавить» правительство означало бы провалить решение текущих задач. И Томенко не стал «рубить с плеча». К тому же до 9 сентября он все же оставался в статусе врио, не заручившись поддержкой людей на проводимые преобразования. Могу предположить: теперь он вправе позволить себе быть смелее и решительнее.