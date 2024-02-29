ОСАГО на день, комфорт для животных и VPN. Что изменится в жизни россиян в марте 2024 года

1

Однодневный договор ОСАГО

Со 2 марта можно будет приобрести полис ОСАГО хоть на один день. А если точнее – от одного дня до трех месяцев и от трех месяцев до года.

Сейчас оформить страхование можно в основном только на срок больше года. Меньше – только в редких случаях, например, если на купленном авто еще нужно добраться до места регистрации. Ситуации такие происходят нечасто, поэтому краткосрочные договоры ОСАГО вводят только сейчас. Насколько они будут востребованы – покажет время.

Автомобиль. открытые источники (CC0)

Авторы законопроекта рассчитывают, что в первую очередь новые полисы пригодятся таксистам, которые трудятся на этой работе временно, и водителям, которые ездят редко.

Впрочем, денежной выгоды от приобретения такой страховки точно не будет, поскольку ее стоимость, например, за 10 дней будет всего лишь в два раза меньше, чем за год.