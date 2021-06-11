Осень покажет, кто и как поработал на округе. Алтайские единороссы собираются побеждать на выборах

ВЦИОМ в апреле 2021 года провел опрос населения , согласно которому уровень доверия и поддержки партии «Единая Россия» составил всего лишь 29,4%. Altapress.ru во время партийной конференеции 9 июня спросил представителей партии, что они думают на этот счет, и чего ожидают от предстоящих 19 сентября выборов в Госдуму и АКЗС.

Несмотря на то что уровень поддержки партии на апрель 2021 года не превышал 30%, фракция «Единая Россия» до сих пор занимает лидирующие позиции. У других партий ситуация еще более грустная.

Согласно рейтингу ВЦИОМ, поддержка КПРФ составила 13%, ЛДПР — 10,7%, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 7,7%. Предполагается, что данная расстановка сил не изменится и в предстоящих выборах. Новые малые партии в Госдуму вряд ли пройдут.

Тем не менее, стартовые позиции «Единой России» вызывают тревогу внутри самой партии. Поэтому некоторые кандидаты от «ЕР» предпочитают немного дистанцироваться от нее. Другие же делают более патриотичные заявления.

Депутат Барнаульской Думы Иван Огнев. ИД «Алтапресс»

Иван Огнев,

депутат барнаульской городской Думы:

Как и всегда при многопартийной системе, ключевые партии наверняка наберут определенные проценты голосов. Полагаю, что «Единая Россия» наберет больше всего. Парламентские партии активно работают и получают поддержку избирателей. Для новых партий я не вижу больших шансов на победу в партийных списках, но на отдельных округах они вполне могут побороться в одномандатном поле. Чтобы победить, нужно работать и в промежутках между выборами, а мы видим сейчас, что непарламентские и малые партии начинают вести активную деятельность, когда подходит время выдвижения кандидатов.

Партийная конференция «Единой России» в Барнауле. 9 июня 2021 года Анна Зайкова , ИД «Алтапресс»

Упавший рейтинг партии власти, как оказалось, не очень испугал настоящих «единоросов». Более того, подобные колебания приемлемы, а недостаток голосов партия готова добрать за счет «традиционно неопределившихся» (около 20%).

Во всяком случае, так думают в «ЕР». По крайней мере, ее законодательный лидер философски заметил:

Партийная конференция «Единой России» в Барнауле. 9 июня 2021 года Анна Зайкова , ИД «Алтапресс»

Александр Романенко,

председатель АКЗС , секретарь Алтайского регионального отделения партии «Единая Россия»:

Впереди выборы. Насколько эффективной была работа регионального отделения партии, станет известно лишь после того, как избиратели отдадут свои голоса.