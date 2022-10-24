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Политика

Ошибочно мобилизованные россияне получат выплаты за время несения службы

Россияне, вернувшиеся домой после решения об отмене их мобилизации, получат выплаты за период военной службы, сообщает РБК.

Минобороны РФ.
Минобороны РФ.
vk.com/mil

Пока человек был мобилизован, рабочий контракт с ним на это время приостановили. Он должен получить выплаты от Минобороны.

Об этом агентству рассказали на горячей линии ведомства.

Ранее о возвращении домой почти 10 тыс. мобилизованных сообщили в Госдуме.

Россияне часто жаловались на ошибки и недочеты в проведении частичной мобилизации.

В военкоматы призывали и мобилизовали многодетных отцов, людей, страдающих хроническими болезнями, вышедших из призывного возраста и других граждан, не подлежащих призывам.

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