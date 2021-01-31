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Политика

Особая ситуация: исследователи рассказали о болтливости российских чиновников

Журналисты-расследователи легко получают доступ к данным из-за высокого уровня коррупции среди политиков в России, а также «болтливости» чиновников, рассказал глава международной исследовательской группы Bellingcat Элиот Хиггинс.

Чиновники.
Чиновники.
altapress.ru

По его словам, в России возникла «особая» ситуация на черном рынке официальных данных.

При этом, хотя президент РФ Владимир Путин пытается остановить утечки, его «пехотинцы» по-прежнему допускают злоупотребления, пишет The Financial Times.

Хиггинс напомнил об отравлении Сергея Скрипаля в Солсбери. По данным Bellingcat, причастные к этой операции сотрудники ГРУ сейчас выполняют «мусорную работу» в Сибири, пишет «Росбалт».

В декабре Bellingcat совместно с The Insider и CNN обнародовал расследование о предполагаемых отравителях Алексея Навального — ими (по их данным) оказались восемь офицеров ФСБ.

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