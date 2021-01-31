Особая ситуация: исследователи рассказали о болтливости российских чиновников

По его словам, в России возникла «особая» ситуация на черном рынке официальных данных.
При этом, хотя президент РФ Владимир Путин пытается остановить утечки, его «пехотинцы» по-прежнему допускают злоупотребления, пишет The Financial Times.
Хиггинс напомнил об отравлении Сергея Скрипаля в Солсбери. По данным Bellingcat, причастные к этой операции сотрудники ГРУ сейчас выполняют «мусорную работу» в Сибири, пишет «Росбалт».
В декабре Bellingcat совместно с The Insider и CNN обнародовал расследование о предполагаемых отравителях Алексея Навального — ими (по их данным) оказались восемь офицеров ФСБ.