«Остается умереть»: как прошел первый за много лет протестный митинг у главного Ленина в Барнауле

22 сентября в самом центре Барнаула прошел очередной митинг алтайских коммунистов против повышения пенсионного возраста. Впервые за много лет местные власти разрешили провести его на площади Советов, возле памятника Ленина. По словам организаторов, в акции участвовали около 2 тысяч человек.

Активные пенсионеры

За час до официального начала митинга площадь Советов уже была огорожена по периметру. Со стороны «Алтайского госуниверситета» установили рамку металлодедектора. Чуть дальше, в сквере, расположились несколько автобусов с полицейскими.

Ближе к 11.00 сюда уже начали стекаться люди. Те, кто остановился просто ради любопытства на ограждения не заходил, просто стоял рядом.

Первыми, как и обычно, помитинговать пришли пенсионеры. Бабушки с красными платочками, бойкие старички с тросточками. У кого не было сил стоять, брали с собой раскладные стульчики. Пожилые собирались группками и обсуждали насущные вопросы, пытаясь перекричать громыхающую на всю площадь композицию «И Ленин такой молодой» в современной аранжировке.

На площади Советов прошел очередной митинг против пенсионной реформы altapress.ru

Женщина с плакатом «Долой антинародное правительство и госдуму» все не унималась: «Вы посмотрите, наша власть же оккупационная. Она только и мечтает, чтоб мы умерли быстрей. Кругом одно пиво. А знаете, что в него добавляют, чтобы пенилось? Стиральный порошок». Окружившие ее единомышленницы покачали головами в знак согласия.

«Общая победа»

Ближе к 11.00 на площади стало уже многолюдно. Активных пенсионеров разбавила молодежь, на митинге были целыми семьями, с маленькими детьми с колясках. В первых рядах выстроились люди с плакатами. Тут без изменения: «Власть, хватит воровать народные деньги», «В гробу мы видали эту пенсию» и все в таком духе.

На площади Советов прошел очередной митинг против пенсионной реформы altapress.ru

Чуть поодаль стоял парень с двумя небольшими транспарантами, похожими на таблички «Бессметного полка», с лозунгами за отставку Путина и Медведева.

Ровно в назначенный час на трибуну вышла первый секретарь алтайского крайкома КПРФ Мария Прусакова. Начав со «здравствуйте, товарищи», она сообщила, что впервые за долгое время власти согласовали митинг у памятника Ленина и отметила, что это «общая победа».

На площади Советов прошел очередной митинг против пенсионной реформы altapress.ru

Следующим слово взял Виталий Сафронов, много лет входивший в число депутатов от КПРФ. 82-летний коммунист посетовал на молодое поколение, которое молча и пассивно реагирует на «людоедский» закон, повышающий пенсионный возраст, и призвал активнее участвовать в комсомольском молодежном движении. Тем более, что ему в этом году исполняется 100 лет.

«Дайте слово рабочим»

После того, как на сцене выступили еще пару коммунистов, митингующие из Новоалтайска, стоявшие в первых рядах с транспарантом от «Алтайвагонзавода», хором закричали: «Дайте слово трудящимся». Прокричали раз, два, ничего не произошло. После очередной попытки, Мария Прусакова не выдержала: «Мы предателям и исключенным из партии слово не даем». Максим Талдыкин, с которым у персека были конфликты за лидерство в АКЗС, на это никак не отреагировал.

На площади Советов прошел очередной митинг против пенсионной реформы altapress.ru

Новоалтайцы свернули плакаты и ушли c митинга.

Сама акция продлилась недолго. В 11.40 со сцены зачитали резолюцию с требованием к федеральным властям наложить вето на закон о повышении пенсионного возраста, усилить соцподдержку граждан, оздоровить экономику страны и перестать фальсифицировать выборы.

По окончанию митингующие потянулись к палаткам, где собирали подписи за отмену пенсионной реформы. Буквально за пару минут здесь выстроилась очередь, но она быстро рассосалась.

На площади Советов прошел очередной митинг против пенсионной реформы altapress.ru

Около полудня на площади Советов, не видавшей протестных митингов с 2012 года, уже почти никого не было. Только у автобусной остановки волонтеры в красных жилетках еще раздавали газету «Правда».

Идите в гайд-парк

Ужесточение законодательства о проведении массовых акций ввели на федеральном уровне в 2012 году после многочисленных митингов против результатов выборов. В каждом городе утвердили так называемые гайд-парки — площадки, где группы до 100 человек могут проводить акции без согласования, лишь уведомив власти. В Барнауле они находятся на окраинах. Самая «центральная» — как раз на пл. Свободы. Чиновники стали предлагать их для проведения и более многочисленных митингов.