«Остается умереть»: как прошел первый за много лет протестный митинг у главного Ленина в Барнауле

Активные пенсионеры
За час до официального начала митинга площадь Советов уже была огорожена по периметру. Со стороны «Алтайского госуниверситета» установили рамку металлодедектора. Чуть дальше, в сквере, расположились несколько автобусов с полицейскими.
Ближе к 11.00 сюда уже начали стекаться люди. Те, кто остановился просто ради любопытства на ограждения не заходил, просто стоял рядом.
Первыми, как и обычно, помитинговать пришли пенсионеры. Бабушки с красными платочками, бойкие старички с тросточками. У кого не было сил стоять, брали с собой раскладные стульчики. Пожилые собирались группками и обсуждали насущные вопросы, пытаясь перекричать громыхающую на всю площадь композицию «И Ленин такой молодой» в современной аранжировке.
Женщина с плакатом «Долой антинародное правительство и госдуму» все не унималась: «Вы посмотрите, наша власть же оккупационная. Она только и мечтает, чтоб мы умерли быстрей. Кругом одно пиво. А знаете, что в него добавляют, чтобы пенилось? Стиральный порошок». Окружившие ее единомышленницы покачали головами в знак согласия.
«Общая победа»
Ближе к 11.00 на площади стало уже многолюдно. Активных пенсионеров разбавила молодежь, на митинге были целыми семьями, с маленькими детьми с колясках. В первых рядах выстроились люди с плакатами. Тут без изменения: «Власть, хватит воровать народные деньги», «В гробу мы видали эту пенсию» и все в таком духе.
Чуть поодаль стоял парень с двумя небольшими транспарантами, похожими на таблички «Бессметного полка», с лозунгами за отставку Путина и Медведева.
Ровно в назначенный час на трибуну вышла первый секретарь алтайского крайкома КПРФ Мария Прусакова. Начав со «здравствуйте, товарищи», она сообщила, что впервые за долгое время власти согласовали митинг у памятника Ленина и отметила, что это «общая победа».
Следующим слово взял Виталий Сафронов, много лет входивший в число депутатов от КПРФ. 82-летний коммунист посетовал на молодое поколение, которое молча и пассивно реагирует на «людоедский» закон, повышающий пенсионный возраст, и призвал активнее участвовать в комсомольском молодежном движении. Тем более, что ему в этом году исполняется 100 лет.
«Дайте слово рабочим»
После того, как на сцене выступили еще пару коммунистов, митингующие из Новоалтайска, стоявшие в первых рядах с транспарантом от «Алтайвагонзавода», хором закричали: «Дайте слово трудящимся». Прокричали раз, два, ничего не произошло. После очередной попытки, Мария Прусакова не выдержала: «Мы предателям и исключенным из партии слово не даем». Максим Талдыкин, с которым у персека были конфликты за лидерство в АКЗС, на это никак не отреагировал.
Новоалтайцы свернули плакаты и ушли c митинга.
Сама акция продлилась недолго. В 11.40 со сцены зачитали резолюцию с требованием к федеральным властям наложить вето на закон о повышении пенсионного возраста, усилить соцподдержку граждан, оздоровить экономику страны и перестать фальсифицировать выборы.
По окончанию митингующие потянулись к палаткам, где собирали подписи за отмену пенсионной реформы. Буквально за пару минут здесь выстроилась очередь, но она быстро рассосалась.
Около полудня на площади Советов, не видавшей протестных митингов с 2012 года, уже почти никого не было. Только у автобусной остановки волонтеры в красных жилетках еще раздавали газету «Правда».
Идите в гайд-парк
Ужесточение законодательства о проведении массовых акций ввели на федеральном уровне в 2012 году после многочисленных митингов против результатов выборов. В каждом городе утвердили так называемые гайд-парки — площадки, где группы до 100 человек могут проводить акции без согласования, лишь уведомив власти. В Барнауле они находятся на окраинах. Самая «центральная» — как раз на пл. Свободы. Чиновники стали предлагать их для проведения и более многочисленных митингов.