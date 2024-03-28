«Останемся без денег». В краевом бюджете увеличили расходы, но депутаты обеспокоились другим

Экономия и перевыполненный план доходов за 2023 год позволили Минфину и правительству Алтайского края внести первые изменения в бюджет на 2024-й и плановый период 2025-2026 годов. Новые цифры министр озвучил на сессии АКЗС. И хотя все депутаты проголосовали за, без замечаний не обошлось.

На дороги, бюджетников и автобусы

Собственные доходы (налоговые и неналоговые) в новой редакции решили не трогать и оставить без изменений. Зато учли безвозмездные поступления из федерального бюджета, которые пришли уже в 2024 году — 62 млн рублей. В итоге доходы в 2024 году составят 149,1 млрд рублей.

А вот расходы на следующие два года значительно увеличили — на 18,2 млрд рублей. Из них в 2024-м — 14,7 млрд. Суммарно расходы в этом году составят 178,8 млрд рублей, в 2025-м — 147,9 млрд.

Больше всего денег добавили на финансовую поддержку органов местного самоуправления — более 6 млрд рублей. В том числе на сбалансированность бюджетов районов, муниципальных и городских округов — 1,7 млрд рублей.

Налоги. Деньги. Прибыль. unsplash.com

На реализацию краевой адресной инвестиционной программы, капремонты и газификацию выделили 6 млрд рублей. Из них 3,4 млрд — в 2024 году.

2,2 млрд рублей направят на зарплаты бюджетникам. Объем субсидий на оплату труда в муниципалитетах увеличат на 1 млрд рублей.

1,7 млрд рублей добавят на материальную помощь отдельным категориям граждан, на поддержку многодетных семей — 1,1 млрд.

Газ. Источник: СС0

Впрочем, Александр Молотов, руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду», считает, что льготные категории населения все-таки обеспечили недостаточно.

«В феврале прошлого года, по предложению губернатора, мы проиндексировали на уровень выше инфляции ежемесячные выплаты ветеранам труда, труженикам тыла, репрессированным и ряду других граждан. К сожалению, в этот раз мы не видим такого же объема и масштаба индексации. Надеюсь, мы еще обсудим этот вопрос в течение года. Но пока ясно одно: выплаты, которые получает социально незащищенное население, становятся все меньше и меньше», — подытожил он.

Не забыли в крае и про дороги — на них выделят еще 1,4 млрд рублей. В итоге дорожный фонд Алтайского края составит 17,7 млрд рублей.

Кроме того, на 450 млн рублей закупят новые автобусы и технику, в том числе для муниципалитетов.

Данил Ситников. Фото предоставлено пресс-службой Алтайского краевого Законодательного Собрания.

Не тот, на который будем жить

КПРФ в этот раз оказалась не против изменений в бюджете. «Когда речь идет об увеличении расходов, мы всегда за», — отметил Антон Арцибашев, замруководителя фракции.

Однако замечания у коммунистов все же нашлись. По их словам, показатели бюджета при его принятии ежегодно намеренно занижают. Чтобы потом «с пафосом и красивыми речами» заявить о миллиардных изменениях.

Бизнес. Деньги. СС0

«Даже бюджет в сегодняшней редакции — не тот, на который Алтайский край будет жить. Министр финансов упомянул, что мы не меняем показатели собственных доходов, хотя очевидно, что в них заложены немалые резервы — миллиардов 12, наверное. И чем раньше их учтут в бюджете, тем лучше. Но мы каждый год оттягиваем привлечение дополнительных средств, а потом не успеваем их тратить. В итоге в конце года у нас опять остаются неизрасходованные деньги. Неужели министерство финансов и правительство края не боятся, что когда-нибудь федерация посмотрит на бюджеты регионов, увидит остатки в виде 10-20 млрд рублей и решит урезать безвозмездные поступления? Мы, конечно, проживем, но при этом и денег лишимся», — заключил Антон Арцибашев.

Об этом КПРФ действительно говорит регулярно. Например, на октябрьской сессии руководитель фракции Андрей Кривов утверждал, что на остатки бюджета в 2023 году можно было построить пять школ в селах.

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