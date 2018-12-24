Осужденный в США россиянин Виктор Бут заявил о неизбежности революции в Штатах

Россиянин Виктор Бут, находящийся в американском заключении более 10 лет, заявил о неизбежности революции в США. Об этом он рассказал в интервью « Известиям ».

Осужденный на 25 лет заключения предприниматель высказал мнение, что сидит в тюрьме «только в назидание другим россиянам, чтобы все боялись подобной участи и прогибались перед США». При этом он заявил, что жаловаться ему нет смысла, так как власти России в курсе всех его проблем. Виктор уверен, что правительство и посольство «знают, что надо делать», и «как только появится возможность», «предпримут необходимые шаги».

«Американская система правосудия превратилась в дешевый балаган. Эта страна находится на пороге больших преобразований и, по моему мнению, революции, которая просто неизбежна. И дай Бог, чтобы все прошло без крови. Многие тут готовы к гражданской войне: в разные стороны разведены, все до зубов вооружены и только ждут момента, пока кто-нибудь начнет проливать кровь», — сказал Бут.

Россиянин рассказал, что регулярно получает письма поддержки от сограждан, который являются «серьезной помощью». С трудностями ему также помогают справляться диета, занятия фитнесом и йогой.

За что осудили Виктора Бута

51-летний российский предприниматель Виктор Бут был осужден в 2012 году в США на 25 лет тюрьмы за намерение незаконно осуществить торговлю оружием и поддержку терроризма. Он находится в заключении с 6 марта 2008 года и свою вину не признает. В 2017 году Виктору увеличили срок более чем на 40 дней за выращивание в колонии чайного гриба.