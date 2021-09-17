От штрафа до тюрьмы. Какие санкции ждут россиян за нарушения на выборах

2 Какие наказания предусмотрены за нарушения на выборах?

Получение гражданином чужого бюллетеня для голосования влечет за собой штраф до 300 тыс. рублей или лишение свободы на срок до 3 лет. За незаконную выдачу бюллетеня члены избирательной комиссии могут быть наказаны штрафом до 500 тыс. рублей или лишением свободы до 4 лет.

Фальсификация избирательных документов наказывается штрафом до 300 тыс. рублей или тюремным сроком до 4 лет. Воспрепятствование осуществлению избирательных прав предусматривает штраф до 80 тыс. рублей. Кроме того, суд может назначить исправительные работы на срок до 1 года.