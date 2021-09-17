От штрафа до тюрьмы. Какие санкции ждут россиян за нарушения на выборах

Под ответственность за нарушение выборного порядка попадают юридические и физические лица. В том числе:
- организации теле- и радиовещания;
- редакции периодических печатных и сетевых изданий;
- избирательные, общественные и религиозные объединения;
- благотворительные и полиграфические организации;
- кредитные учреждения.
Нарушители голосования могут понести ответственность по следующим статьям Уголовного кодекса РФ:
- статья 141. Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий;
- статья 141.1. Нарушение порядка финансирования избирательной кампании кандидата, избирательного объединения, деятельности инициативной группы по проведению референдума, иной группы участников референдума;
- статья 142. Фальсификация избирательных документов, документов референдума;
- статья 142.1. Фальсификация итогов голосования;
- статья 142.2. Незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме.
Получение гражданином чужого бюллетеня для голосования влечет за собой штраф до 300 тыс. рублей или лишение свободы на срок до 3 лет. За незаконную выдачу бюллетеня члены избирательной комиссии могут быть наказаны штрафом до 500 тыс. рублей или лишением свободы до 4 лет.
Фальсификация избирательных документов наказывается штрафом до 300 тыс. рублей или тюремным сроком до 4 лет. Воспрепятствование осуществлению избирательных прав предусматривает штраф до 80 тыс. рублей. Кроме того, суд может назначить исправительные работы на срок до 1 года.