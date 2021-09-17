17 сентября 25°C
﻿
Политика

От штрафа до тюрьмы. Какие санкции ждут россиян за нарушения на выборах

Трехдневные выборы в Государственную Думу и Алтайское краевой Законодательное собрание стартовали в Алтайском крае 17 сентября. Рассказываем, какая ответственность предусмотрена за нарушения порядка голосования.

Выборы.
Выборы.
Михаил Хаустов
1 Кого будут наказывать?

Под ответственность за нарушение выборного порядка попадают юридические и физические лица. В том числе:

  • организации теле- и радиовещания;
  • редакции периодических печатных и сетевых изданий;
  • избирательные, общественные и религиозные объединения;
  • благотворительные и полиграфические организации;
  • кредитные учреждения.
Выборы.
Выборы.
«Голос»
2 По каким статьям следуют наказания?

Нарушители голосования могут понести ответственность по следующим статьям Уголовного кодекса РФ:

  • статья 141. Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий;
  • статья 141.1. Нарушение порядка финансирования избирательной кампании кандидата, избирательного объединения, деятельности инициативной группы по проведению референдума, иной группы участников референдума;
Выборы.
Выборы.
Стас Хазиев
  • статья 142. Фальсификация избирательных документов, документов референдума;
  • статья 142.1. Фальсификация итогов голосования;
  • статья 142.2. Незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме.
Подсчет бюллетеней.
Подсчет бюллетеней.
Анна Зайкова
2 Какие наказания предусмотрены за нарушения на выборах?

Получение гражданином чужого бюллетеня для голосования влечет за собой штраф до 300 тыс. рублей или лишение свободы на срок до 3 лет. За незаконную выдачу бюллетеня члены избирательной комиссии могут быть наказаны штрафом до 500 тыс. рублей или лишением свободы до 4 лет.

Фальсификация избирательных документов наказывается штрафом до 300 тыс. рублей или тюремным сроком до 4 лет. Воспрепятствование осуществлению избирательных прав предусматривает штраф до 80 тыс. рублей. Кроме того, суд может назначить исправительные работы на срок до 1 года.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость