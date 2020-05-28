Отчет губернатора Томенко «расколол» парламент Алтайского края пополам

Фракции Алтайского краевого законодательного собрания разделились «пополам» в своем отношении к отчету губернатора Виктора Томенко о работе регионального правительства в 2019 году. Коммунисты и «жириновцы» не поддержали его, а эсеры и единороссы сказали главе региона «да».

«Справедливая Россия»

После выступления губернатора первым взял слово лидер фракции «Справедливая Россия» Александр Молотов. Его речь оказалась весьма эмоциональной. Молотов первым делом сконцентрировал внимание коллег на таких проблемах, как падение доходов жителей края, слабой динамике экономики и «тяжелом наследстве», которое досталось главе региона.

Также представитель эсеров подчеркнул, что за два года, как Виктор Томенко руководит краем, должны были начаться положительные изменения в плане социального самочувствия жителей региона.

«Но ничего подобного мы не видим», — констатировал Александр Молотов. Также по его мнению, в крае отсутствует внятная кадровая политика («много бездарей»), налицо неэффективность управления на местах и слабый контроль за расходованием бюджетных средств.

Александр Молотов. Анна Зайкова

Впрочем, в заключение он отметил: «Наш кредит доверия в отношении губернатора пока еще не исчерпан». Также Молотов призвал всех коллег забыть о конъюнктурных политических амбициях и объединиться в достижении главной задачи — преодолении бедности жителей Алтайского края.

В этой связи фракция «СР» поддержала отчет губернатора.

ЛДПР

Следующим из представителей парламентских фракций выступил лидер объединения депутатов от ЛДПР Владимир Семенов.

Он поблагодарил всех членов правительства за то, что несмотря на пандемию были созданы все условия для открытого обсуждения отчета главы региона. Далее Семенов акцентировал внимание на проблемах края, подчеркнув, что его соратники по партии понимают — «завтра город-сад построен не будет».

Владимир Семенов. Олег Богданов , altapress.ru

«Но нам бы хотелось видеть свет в конце туннеля», — подчеркнул Владимир Семенов, добавив, что 2019 год прошел, а получилось все, как в песне: «С нами ничего не происходит и вряд ли что-нибудь произойдет».

Далее он нарисовал историческую ретроспективу, напомнив, чего Алтайский край добился ровно 50 лет назад — в 1970 году, и за что получил второй «Орден Ленина».

Лидер фракции напомнил, что в крае фиксируется большая убыль населения и миграционный отток. По словам Семенова, даже эти факторы не говорят о том, что надежда на будущее умерла, но добавил — для тех кто уехал, эта надежда с Алтайским краем уже не связана.

В итоге он сказал, что фракция отчет губернатора не поддержит.

КПРФ

Следующей слово взяла лидер алтайских коммунистов Мария Прусакова, которая, напротив, сначала высказалась о позитивных моментах, которыми отметился 2019 год. В качестве положительных примеров она назвала строительство дорог и поддержку молодых семей.

Мария Прусакова. Олег Богданов

Однако затем Прусакова начала говорить о низких доходах населения, жесткой закредитованности жителей Алтая, неэффективном использовании бюджетных средств.

Остановилась представитель КПРФ и на личности Виктора Томенко, подчеркнув, что ей импонирует стиль работы губернатора.

«Взаимодействуя с вами, складывается ощущение, что вы очень заинтересованы и небезраличны к проблемам края. Но став членом партии „Единая Россия“, вы взяли на себя ответственность за те решения, которые сегодня принимаются в стране», — сказала Мария Прусакова. Например, решение о повышении пенсионного возраста.

Виктор Томенко. Анна Зайкова

Также она посетовала, что депутатам АКЗС в этом году не предлагается дать оценку работе правительства, а предлагается лишь «принять» или «не принять» отчет.

В этом контексте она философским заметила, что оценку 2019 году дали сами жителя края, которые покинули регион в поисках лучшей жизни.

В итоге лидер фракции КПРФ заявила, что «красное» объединение не поддержит отчет о работе регионального правительства.

«Единая Россия»

Последним из лидеров фракций АКЗС слово взял единоросс Сергей Приб. Его выступление не было эмоциональным, по по результату — предсказуемым.

Сергей Приб. Анна Зайкова

Представитель правящей партии высказал мнение, что исполнительная власть Алтайского края в 2019 году работала весьма эффективно, остановился на имеющихся в регионе проблемах, связанных с состоянием региональных дорог, темпами газификации и эффективным использованием казенных средств.

Затем он подчеркнул, что в регионе невозможно решить все вопросы за короткое время, но добавил, что фракция ЕР видит положительную динамику и усилия краевого правительства.

Поэтому, по его словам, принято решение фракции «Единая Россия» консолидировано поддержать отчет главы региона.

Парламентский центр в Барнауле. Анна Зайкова

Итоги голосования

После выступления представителей партий ответное слово вновь взял Виктор Томенко, который поблагодарил депутатов за их слова и замечания и сделал акцент на том, что все присутствующие заинтересованы, чтобы людям в регионе жилось счастливо.

Затем было объявлено голосование по вопросу принятия отчета губернатора. За это проголосовал 51 депутат, против — 11, 1 — воздержался, 1 — не голосовал.