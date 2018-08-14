Отлетали самолеты-разведчики: американцы заморозили Договор по открытому небу с Россией

Оборонный бюджет США, подписанный американским президентом, предусматривает приостановку финансирования Договора по открытому небу, в рамках которого Россия и США могли выполнять наблюдательные полеты над территорией друг друга.

Ограничения могут снять, если Россия будет выполнять все условия соглашения, говорится в проекте бюджета Пентагона.

Так, от России требуют разрешить всем странам--участницам Договора выполнять полеты над Москвой, Чечней, Калининградом и на расстоянии 10 км от границы РФ с Абхазией и Южной Осетией. США также утверждают, что Россия в нарушение договоренности использует инфракрасные и радиолокационные датчики, пишет «Коммерсантъ».

Для разморозки договора необходимо направить в соответствующие комитеты Конгресса США свидетельство, подтверждающее, что все пункты договоренности соблюдаются российской стороной.

По программе «Открытое небо» российские и американские военные совершали наблюдательные полеты над Россией и США для того, чтобы скрыть новое вооружение, заявил РБК первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Это попытка спрятать все то, что американцы будут готовить в ходе новой гонки вооружений», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что американские самолеты наблюдения в рамках Договора по открытому небу совершали полеты над Сибирью. В ходе полета по согласованному маршруту российские специалисты на борту самолета наблюдения контролировали строгое соблюдение согласованных параметров полета и применения предусмотренной Договором аппаратуры наблюдения.

В сентябре 2015 года над Барнаулом и Бийском также летал самолет-разведчик Lockheed C-130H Hercules (L-382) | 61-PA | French Air Force, осуществляющий полеты в рамках Договора об открытом небе.

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Договор по открытому небу был подписан в 1992 году. Россия ратифицировала его 26 мая 2001 года. Участниками соглашения являются 34 страны.