Отожгли на отчете: как прокомментировали итоговый доклад губернатора в партиях

26 апреля губернатор Алтайского края Виктор Томенко отчитался перед депутатами регионального парламента об итогах работы правительства в 2018 году. После его выступление прокомментировали, в том числе эмоционально и с метафорами, лидеры всех фракций заксобрания и — впервые — лидер регионального «Яблока».

Altapress.ru представляет самые яркие цитаты из выступлений.

Отдать правительство в ремонт

Владимир Семенов,

руководитель фракции ЛДПР в краевом заксобрании:

Для достижения высоких целей все правительство должно работать, как хорошие швейцарские часы. Почему такое сравнение? Часы — сложный механизм, состоящий из множества деталей, и даже от маленького винтика может зависеть, как будет работать: долго, точно, без сбоев. В основе общего развития территории лежит ее экономическое развитие. Можно сказать, что минэко — ротор в наших часах, обеспечивающий их постоянный ход. У фракции ЛДПР есть вопросы к минэко. Сессия депутатов АКЗС , 31 августа 2017. Олег Богданов , altapress.ru У внесенной стратегии развития Алтайского края есть пункт о создании сервиса «красная кнопка для инвесторов». так и хочется сказать, основываясь на собственном опыте потенциальному инвестору: «Не нажимай. либо двигайся сам, либо жди, когда кнопка позеленеет». Опасно двигаться при красном сигнале светофора. Бизнес в Алтайском крае развивается не благодаря, а вопреки минэко. <…> Два очень походих предприятия практически одновременно обратились в фонды развития для получения льготного кредитования. Одно — в Тверской области, и оно получило деньги через полтора месяца, другое в Алтайском крае. После полугода хождения по мукам компания так и не получила поддержки и вынуждена была искать помощь в коммерческом банке, решив этот вопрос в течение месяца. <…> С таким ходом наши часы хронически отстают. И чтобы они совсем не остановились, их надо в ремонт сдать либо все время в ручном режиме подзаводить. Тут уже не швейцарского качества.

Однако на в целом критическое выступление фракция ЛДПР поддержала отчет, так как губернатор дал конструктивные и честные ответы на их вопросы.

Прорывная работа

Юрий Астанчик,

замруководителя фракции КПРФ в краевом заксобрании:

Нельзя не отметить ряд прорывных направлений деятельности правительства, значительное увеличение средств, направленное на улучшение жилищных условий сельских граждан. <…> Растет эффективность реализации региональных программ. Депутаты получили возможность прямого влияния на их содержание и оценку результатов. <…> Слева — Максим Талдыкин и Юрий Астанчик. Анна Зайкова. Невозможно в коротком выступлении охватить все стороны отчета. Немало сделано, но есть и серьезные проблемы, которые остаются, переходят из года в год. Продолжает оставаться проблема рационального использования ленточных боров Алтайского края. <…> Не могу не остановиться и на одной из главных предстоящих задач — это забота о будущем. Нас не могут устраивать выплаты на питание обучающимся в государственных и муниципальных образовательных организациях, нуждающихся в социальной поддержке, в размере 4 рубля 85 копеек. Ежемесячное пособие на ребенка составляет 155 рублей.

Фракция КПРФ, в которой давно конфликтуют разные ее члены, единства по поводу оценки отчета не было. Депутаты, которые продолжают состоять в партии, не поддержали губернатора, а Юрий Астанчик и некоторые его коллеги одобрили отчет.

«Почему все так плохо , если поработали хорошо?»

Александр Молотов,

лидер фракции «Справедливая Россия»:

На наш взгляд, в этом году у краевой власти была уникальная возможность — наконец, честно рассказать о реальном положении дел в Алтайском крае, сложившемся в том числе в результате правления предыдущих губернаторов и их команд, и обозначить конкретные шаги по решению многочисленных проблем, которые достались нынешнему губернатору в наследство. Сессия депутатов АКЗС , 31 августа 2017. Олег Богданов , altapress.ru Из отчета стало понятно, что у губернатора есть конкретная программа действий, которую мы поддержим. Однако хотелось бы отметить, что сами тезисы отчета, которые депутатам разослали, напоминают бравурный марш, настолько у них все замечательно и хорошо. Все в крае растет, все развивается. На 5 страницах нет ни одного предложения об имеющихся в регионе проблемах. Отсюда возникает ощущение недосказанности. Если у нас все так замечательно и так много всего хорошего было сделано краевой властью, то почему же люди в крае живут так плохо, почему у нас такой высокий уровень бедности и такие низкие зарплаты? Почему жители региона уезжают на его пределы на заработки или ПМЖ? Почему многие предприятия, которыми мы так гордились, банкротятся или закрываются? Почему село умирает как в переносном и прямом смыслах? И это в большей степени вина тех, кто составлял эти тезисы, снабжая губернатора, теперь уже нового, преимущественно позитивными данными и цифрами, которые, кто спорит, тоже имеют место, но замалчивая проблемы.

Фракция «Справедливая Россия» поддержала отчет губернатора.

«Чудес в экономике не бывает»

Сергей Приб,

руководитель фракции «Единая Россия»:

Мы видим, что правительство работает над решением самых больных для края тем: низкая зарплата бюджетников и её структура, острый дефицит кадров, вопросы сохранения и развития учреждений социальной сферы и многое другое. Рост заработной платы, вывод её из «тени» остаются главными задачами для обеих ветвей власти. Но мы понимаем, что эти процессы, во-первых, не мгновенные. А во-вторых, повышение качества жизни невозможно без поступательного роста экономики. Сергей Приб , депутат АКЗС , генеральный директор компании «Алтайкрайэнерго» altapress.ru Среди депутатов нашей фракции немало руководителей предприятий. Мы работаем в реалиях сегодняшнего рынка и знаем, какова цена каждого процента прироста. Нам всем хотелось бы, чтобы положительная динамика была ещё заметней. Но надо быть реалистами и понимать: даже за скромными цифрами стоят серьезные усилия — тружеников, управленцев и органов власти. Сегодня мы услышали, что открытая модель Правительства будет развиваться и дальше. Курс на демократический подход — очевиден. У исполнительной власти есть понимание, куда и как двигаться региону: продолжены многие ранее начатые проекты, сдвинулись с «мертвой точки» вопросы, которые ранее по разному роду причин не были реализованы. В отчёте открыто озвучены все острые темы. Предложены конкретные действия по их решению. Но чудес в экономике не бывает — невозможно решить все проблемы за короткий период времени и тем более за один год на такой огромной территории как наш Алтайский край.

«Единая Россия» поддержала отчет губернатора.

Бедность и миграция

Александр Гончаренко,

руководитель регионального отделения «Яблоко» ( не имеет представителей в АКЗС):

Первая проблема — число бедных. 17,5% бедных в Алтайском крае. Но если перевести это в абсолютные показатели, то это получается 408 тысяч. А это уже выглядит печально. Александр Гончаренко. Стас Хазиев Вторая проблема — сокращение населения Алтайского края. За последние три года от нас уехало число людей, сравнимое с численностью Заринска. Эти проблемы взаимосвязаны. Низкая доходность населения заставляет работоспособные, конкурентоспособные кадры уезжать из Алтайского края. Отрицательную роль в миграционных процессах сыграла и прошедшая оптимизация. Закрыли деревню — собирайтесь, уезжайте. Понятно, что для кардинального решения этих проблем необходим какой-то экономический план.

Гончаренко право выступить на отчете назвал «некоторой политической оттепелью» и понадеялся, что потом не придется пожалеть.