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27 апреля 4°C

Отожгли на отчете: как прокомментировали итоговый доклад губернатора в партиях

26 апреля губернатор Алтайского края Виктор Томенко отчитался перед депутатами регионального парламента об итогах работы правительства в 2018 году. После его выступление прокомментировали, в том числе эмоционально и с метафорами, лидеры всех фракций заксобрания и — впервые — лидер регионального «Яблока».

Отчет Виктора Томенко
Отчет Виктора Томенко
Анна Зайкова

Altapress.ru представляет самые яркие цитаты из выступлений.

Отдать правительство в ремонт

Владимир Семенов,
руководитель фракции ЛДПР в краевом заксобрании:

Для достижения высоких целей все правительство должно работать, как хорошие швейцарские часы. Почему такое сравнение? Часы — сложный механизм, состоящий из множества деталей, и даже от маленького винтика может зависеть, как будет работать: долго, точно, без сбоев. В основе общего развития территории лежит ее экономическое развитие. Можно сказать, что минэко — ротор в наших часах, обеспечивающий их постоянный ход. У фракции ЛДПР есть вопросы к минэко.

Сессия депутатов АКЗС, 31 августа 2017.
Сессия депутатов АКЗС, 31 августа 2017.
Олег Богданов, altapress.ru

У внесенной стратегии развития Алтайского края есть пункт о создании сервиса «красная кнопка для инвесторов». так и хочется сказать, основываясь на собственном опыте потенциальному инвестору: «Не нажимай. либо двигайся сам, либо жди, когда кнопка позеленеет». Опасно двигаться при красном сигнале светофора. Бизнес в Алтайском крае развивается не благодаря, а вопреки минэко. <…>

Два очень походих предприятия практически одновременно обратились в фонды развития для получения льготного кредитования. Одно — в Тверской области, и оно получило деньги через полтора месяца, другое в Алтайском крае. После полугода хождения по мукам компания так и не получила поддержки и вынуждена была искать помощь в коммерческом банке, решив этот вопрос в течение месяца. <…>

С таким ходом наши часы хронически отстают. И чтобы они совсем не остановились, их надо в ремонт сдать либо все время в ручном режиме подзаводить. Тут уже не швейцарского качества.

Однако на в целом критическое выступление фракция ЛДПР поддержала отчет, так как губернатор дал конструктивные и честные ответы на их вопросы.

Прорывная работа

Юрий Астанчик,
замруководителя фракции КПРФ в краевом заксобрании:

Нельзя не отметить ряд прорывных направлений деятельности правительства, значительное увеличение средств, направленное на улучшение жилищных условий сельских граждан. <…>

Растет эффективность реализации региональных программ. Депутаты получили возможность прямого влияния на их содержание и оценку результатов. <…>

Слева - Максим Талдыкин и Юрий Астанчик.
Слева — Максим Талдыкин и Юрий Астанчик.
Анна Зайкова.

Невозможно в коротком выступлении охватить все стороны отчета. Немало сделано, но есть и серьезные проблемы, которые остаются, переходят из года в год. Продолжает оставаться проблема рационального использования ленточных боров Алтайского края. <…>

Не могу не остановиться и на одной из главных предстоящих задач — это забота о будущем. Нас не могут устраивать выплаты на питание обучающимся в государственных и муниципальных образовательных организациях, нуждающихся в социальной поддержке, в размере 4 рубля 85 копеек. Ежемесячное пособие на ребенка составляет 155 рублей.

Фракция КПРФ, в которой давно конфликтуют разные ее члены, единства по поводу оценки отчета не было. Депутаты, которые продолжают состоять в партии, не поддержали губернатора, а Юрий Астанчик и некоторые его коллеги одобрили отчет.

«Почему все так плохо, если поработали хорошо?»

Александр Молотов,
лидер фракции «Справедливая Россия»:

На наш взгляд, в этом году у краевой власти была уникальная возможность — наконец, честно рассказать о реальном положении дел в Алтайском крае, сложившемся в том числе в результате правления предыдущих губернаторов и их команд, и обозначить конкретные шаги по решению многочисленных проблем, которые достались нынешнему губернатору в наследство.

Сессия депутатов АКЗС, 31 августа 2017.
Сессия депутатов АКЗС, 31 августа 2017.
Олег Богданов, altapress.ru

Из отчета стало понятно, что у губернатора есть конкретная программа действий, которую мы поддержим. Однако хотелось бы отметить, что сами тезисы отчета, которые депутатам разослали, напоминают бравурный марш, настолько у них все замечательно и хорошо. Все в крае растет, все развивается. На 5 страницах нет ни одного предложения об имеющихся в регионе проблемах. Отсюда возникает ощущение недосказанности.

Если у нас все так замечательно и так много всего хорошего было сделано краевой властью, то почему же люди в крае живут так плохо, почему у нас такой высокий уровень бедности и такие низкие зарплаты? Почему жители региона уезжают на его пределы на заработки или ПМЖ? Почему многие предприятия, которыми мы так гордились, банкротятся или закрываются? Почему село умирает как в переносном и прямом смыслах?

И это в большей степени вина тех, кто составлял эти тезисы, снабжая губернатора, теперь уже нового, преимущественно позитивными данными и цифрами, которые, кто спорит, тоже имеют место, но замалчивая проблемы.

Фракция «Справедливая Россия» поддержала отчет губернатора.

«Чудес в экономике не бывает»

Сергей Приб,
руководитель фракции «Единая Россия»:

Мы видим, что правительство работает над решением самых больных для края тем: низкая зарплата бюджетников и её структура, острый дефицит кадров, вопросы сохранения и развития учреждений социальной сферы и многое другое. Рост заработной платы, вывод её из «тени» остаются главными задачами для обеих ветвей власти. Но мы понимаем, что эти процессы, во-первых, не мгновенные. А во-вторых, повышение качества жизни невозможно без поступательного роста экономики.

Сергей Приб, депутат АКЗС, генеральный директор компании «Алтайкрайэнерго»
Сергей Приб, депутат АКЗС, генеральный директор компании «Алтайкрайэнерго»
altapress.ru

Среди депутатов нашей фракции немало руководителей предприятий. Мы работаем в реалиях сегодняшнего рынка и знаем, какова цена каждого процента прироста. Нам всем хотелось бы, чтобы положительная динамика была ещё заметней. Но надо быть реалистами и понимать: даже за скромными цифрами стоят серьезные усилия — тружеников, управленцев и органов власти.

Сегодня мы услышали, что открытая модель Правительства будет развиваться и дальше. Курс на демократический подход — очевиден. У исполнительной власти есть понимание, куда и как двигаться региону: продолжены многие ранее начатые проекты, сдвинулись с «мертвой точки» вопросы, которые ранее по разному роду причин не были реализованы. В отчёте открыто озвучены все острые темы. Предложены конкретные действия по их решению. Но чудес в экономике не бывает — невозможно решить все проблемы за короткий период времени и тем более за один год на такой огромной территории как наш Алтайский край.

«Единая Россия» поддержала отчет губернатора.

Бедность и миграция

Александр Гончаренко,
руководитель регионального отделения «Яблоко» (не имеет представителей в АКЗС):

Первая проблема — число бедных. 17,5% бедных в Алтайском крае. Но если перевести это в абсолютные показатели, то это получается 408 тысяч. А это уже выглядит печально.

Александр Гончаренко.
Александр Гончаренко.
Стас Хазиев

Вторая проблема — сокращение населения Алтайского края. За последние три года от нас уехало число людей, сравнимое с численностью Заринска.

Эти проблемы взаимосвязаны. Низкая доходность населения заставляет работоспособные, конкурентоспособные кадры уезжать из Алтайского края.

Отрицательную роль в миграционных процессах сыграла и прошедшая оптимизация. Закрыли деревню — собирайтесь, уезжайте. Понятно, что для кардинального решения этих проблем необходим какой-то экономический план.

Гончаренко право выступить на отчете назвал «некоторой политической оттепелью» и понадеялся, что потом не придется пожалеть.

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