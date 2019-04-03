«Отталкиваться нужно от стратегии развития Алтайского края»: в клубе «2030» обсудили будущее местного самоуправления

Нужна ли Алтайскому краю реформа местного самоуправления и административно-территориального устройства? В чём целесообразность и эффективность укрупнения муниципалитетов? Что лучше для региона: «муниципальный округ» или «муниципальный район»? Ответы на эти вопросы искали политики, главы районов, учёные, представители власти, гражданские активисты и общественники на заседании дискуссионного клуба «2030». Основные дискуссии развернулись вокруг внесённых в Госдуму поправок к федеральному закону № 131.

Экономика укрупнения

Система административно-территориального деления Алтайского края до сих пор несёт на себе отпечаток советского времени. При этом все попытки изменить законодательную базу местного самоуправления идут под лозунгом «приблизить власть к народу» без проведения глубоких экономических расчётов, считает доцент кафедры региональной экономики и управления АлтГУ, заместитель директора МИЭМИС по учебной работе Лариса Капустян. Учёный рассказала об исследовании по теме укрупнения муниципалитетов.

Была выявлена объективная закономерность: требуемые расходы в поселении численностью менее 600 человек в 2,4 раза выше, чем в поселениях с численностью более 1500 человек. Таким образом, чем меньше численность населения, тем больше требуется средств бюджета на оказание аналогичных услуг населению, — привела цифры Капустян.

Заместитель директора МИЭМИС по учебной работе Лариса Капустян и председатель комиссии Общественной палаты Алтайского края Руслан Демаков. Дмитрий Медведев.

Экономика данного законопроекта уже просчитана — экономия составит от 7 до 10% бюджетных средств за счёт сокращения управленческого аппарата, знает председатель комиссии по организации общественного контроля и правозащитной деятельности Общественной палаты Алтайского края Руслан Демаков. Он подчеркнул, что Общественная палата России инициировала широкое обсуждение данной законодательной инициативы на уровне регионов, что происходит нечасто.

Мы этот законопроект, конечно же, поддержали. В отзыве попросили депутатов Госдумы учесть, что необходим какой-то администратор на местах, в поселении. Чтобы он вёл работу по выдаче выписок из домовых книг и других подобных вещей, — сообщил Демаков.

Нематериальные активы

К подобному предложению скептически отнёсся врио начальника департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края по вопросам внутренней политики Юрий Проскурин:

Мы с вами знаем, что такое жизнь. Сегодня нужен администратор, завтра ему понадобится второй администратор, послезавтра потребуется бухгалтер — и опять всё вернётся на круги своя.

Проскурин также отметил, что в теме муниципальных преобразований не стоит руководствоваться исключительно экономикой.

Есть материальные активы и есть нематериальные. Как мы будем измерять уровень социальной удовлетворённости? Большой вопрос, — отметил он.

В дискуссионном клубе «2030» обсудили будущее местного самоуправления региона. Дмитрий Медведев.

Причина любых укрупнений — нехватка финансирования, считает глава Залесовского района Александр Пластеев и приводит в пример свою территорию:

У нас девять сельских поселений. Из них самодостаточное только одно — райцентр. Мы видим три проблемы. Первая — кадровый голод. Для главы наличие высшего образования было обязательным. И поэтому мы в трёх сельских поселения были вынуждены перейти от назначения к выборам. Потому что на выборах нет требования о высшем образовании. Второе — у нас пошёл гендерный перекос. Глава сельского поселения находится между уборщицей и культурным работником. Он получает 14 тысяч рублей. Уборщица — 12 тысяч, средняя зарплата по культуре — 17-ть. Понятно, что нормальный здравомыслящий мужчина, который является добытчиком в семье, не пойдёт работать за такую заработную плату. Третье — у сельских поселений нет мотивации к увеличению собственных доходов. У нас есть две дотации: на выравнивание и на сбалансированность. Объём первой зависит от числа жителей. В дотации на сбалансированность важно количество социальных объектов. Но чем больше у сельского поселения будет собственных доходов, тем меньше денег оно получит из района и края.

Глава Залесовского района Александр Пластеев. Дмитрий Медведев.

Телега впереди лошади

Главы сельсоветов не заинтересованы в развитии своих территорий, потому что налоги, которые выплачиваются организациями на территории данных муниципальных образований, уходят не на развитие муниципального образования в целом, считает депутат Топчихинского районного совета, первый секретарь райкома КПРФ Вячеслав Лаптев. Он убеждён, что на уровень местного самоуправления нужно возвращать и деньги, и полномочия, поскольку «только местные граждане знают, какую улицу им нужно починить в первую очередь».

Сначала нужно увидеть стратегию пространственно-экономического развития Алтайского края и лишь после этого можно говорить о муниципальной реформе, считает заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» в АКЗС Владислав Вакаев.

Мы ставим телегу впереди лошади. Для начала мы должны понимать, где будут сокращения. Какая территория умрёт, а какая будет жить. Выстраивать модель управления целесообразно только исходя из понимания социально-экономического развития региона, — подчеркнул Вакаев.

Где-то сельский совет уйдёт, — и переживаний не будет. А где-то такой уход повлечёт серьёзные последствия. Замысел неплохой, но необходимо всё обсуждать и с общественностью, и с политическими партиями. Точечно подойти. Не в каждом муниципалитете это нужно, — высказался о поправках в ФЗ№ 131 заместитель председателя комитета по законности и местному самоуправлению Барнаульской гордумы Дмитрий Ворсин (фракция ЛДПР).

В дискуссионном клубе «2030» обсудили будущее местного самоуправления региона. Дмитрий Медведев.

Нужен план

В поселениях Алтайского края нужно активней использовать механизм инициативного бюджетирования, а также развивать малый и средний бизнес, считает председатель правления краевого общественного движения «Согласие» Геннадий Шейда. По его мнению, одним из ресурсов для развития территорий региона могут стать общественные организации.

Взять, допустим, село Лосиха, там есть общественная организация «Лосихинские родники». Бюджет села — 1,5 млн, а одна общественная организация принесла в село ещё 1,5 млн, — приводит цифры Шейда.

Итог дискуссии подвёл заместитель председателя комитета по местному самоуправлению АКЗС Иван Мордовин (фракция «Единая Россия»).

Создавать муниципальные округа и укрупнять муниципалитеты нужно там, где это целесообразно и обосновано. С экономической, социальной и демографической точек зрения. Алтайскому краю нужен план территориальных преобразований, основанный на стратегии социально-экономического развития региона. Такой документ необходимо разработать власти совместно снаучным сообществом и муниципалитетами. Сокращение расходов не может и не должно являться основной и главной целью изменения территориальной организации местного самоуправления. Приоритетные задачи в данном случае — улучшение качества жизни людей, стимулирование экономического развития территорий, повышение эффективности расходования бюджетных средств, — высказался политик.

Член Оргкомитета клуба Антон Теслин и телеведущий Кирилл Гусев. Дмитрий Медведев.

Справка

Дискуссионно-аналитический клуб «2030» — общественно-политическая площадка для обсуждения ключевых тем развития Алтайского края и России. Организаторы клуба: Иван Мордовин, Алексей Шарапов, Евгений Шадринцев, Михаил Беднаржевский, Антон Теслин.

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