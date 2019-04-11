Отвественность за взрыв в Подмосковье взяла на себя запрещенная ИГИЛ

Террористы пишут, будто бы этот «теракт» в Коломне был проведен в рамках операции «Возмездие за вилаят Шам (Сирия)» и осуществлен непосредственно диверсионным отрядом из «Вилаята Кавказ».
Telegram-канал подчёркивает, что на такой шаг группировку сподвигло отсутствие какой-либо террористической активности, ИГ приходится брать на себя ответственность за обычные ЧП.
Что за взрыв произошел в Коломне
По данным МЧС утром 8 апреля в Коломне произошел хлопок газо-воздушной смеси в квартире жилого дома. Жилец квартиры получил травмы. При этом возгорания не произошло, стены и перекрытия не разрушились.