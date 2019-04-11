Отвественность за взрыв в Подмосковье взяла на себя запрещенная ИГИЛ

Запрещенная в России террористическая организация ИГИЛ взяла на себя ответственность за взрыв в Московской области, который случился 8 апреля. ОБ этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на Telegram-канал пропагандистов боевиков этой организации Directorate 4.

Террористы пишут, будто бы этот «теракт» в Коломне был проведен в рамках операции «Возмездие за вилаят Шам (Сирия)» и осуществлен непосредственно диверсионным отрядом из «Вилаята Кавказ».

Telegram-канал подчёркивает, что на такой шаг группировку сподвигло отсутствие какой-либо террористической активности, ИГ приходится брать на себя ответственность за обычные ЧП.

Что за взрыв произошел в Коломне

По данным МЧС утром 8 апреля в Коломне произошел хлопок газо-воздушной смеси в квартире жилого дома. Жилец квартиры получил травмы. При этом возгорания не произошло, стены и перекрытия не разрушились.