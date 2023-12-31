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Политика

Ответный удар: российские военные уничтожили организаторов теракта в Белгороде

Накануне ВСУ нанесли ракетный удар по мирным жителям Белгорода, 24 человека погибли, в том числе четверо детей.

Минобороны.
Минобороны.
altapress.ru

Всего пострадали 108 человек, у 25 тяжелые ранения — их перевезут в федеральные клиники бортом МЧС.

Минобороны РФ сообщило — в ответ на теракт ВСУ в Белгороде российские военные поразили центры принятия решений и военные объекты в Харькове.

Высокоточным ракетным ударом по бывшему гостиничному комплексу «Харьков Палас» уничтожены представители ГУР и ВСУ, принимавшие непосредственное участие в планировании и исполнении теракта в Белгороде.

Представители руководящего состава СБУ, иностранные наемники и боевики подразделения «Кракен» ликвидированы, указывает Газета.Ru.

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