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5 марта
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Политика

Памфилова сравнила поправки в Конституцию с комплексным обедом

Глава Центризбиркома России Элла Памфилова на Общероссийском электоральном медиафоруме в Стрельне заявила, что сделать бюллетень с каждой отдельной поправкой в Конституцию не получится, пишет «Коммерсантъ».

Элла Памфилова.
Элла Памфилова.
из открытых источников в интернете

Невозможно это сделать по чисто техническим причинам, поскольку только описание поправок может занять 25 листов. «Не может быть бюллетень как целая книга», — сказала глава ЦИКа.

Отвечая на вопрос, как быть тому, кого смущает голосование за целый пакет поправок, два пункта устраивают, а остальные нет, Элла Памфилова сравнила поправки с комплексным обедом.

«Хорошо, вам не нравится винегрет, но вам нравятся борщ или котлеты. Вы тогда для себя решите: нет, откажусь от всего обеда, потому что мне винегрет не нравится, или я все-таки возьму — винегрет не съем, мне не холодно, ни жарко, а борщ и котлеты будут при мне», — пояснила она.

По ее мнению, предложенный для голосования проект пакета поправок к Основному закону имеет единую логику. И у каждого гражданина будет возможность решить, голосовать за них или нет.

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