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Политика

Парад Победы и голосование по поправкам в Конституцию могут пройти в один день. Названа дата

Власти в качестве возможной даты общероссийского голосования по поправкам в Конституцию рассматривают 24 июня, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ходом подготовки к плебисциту.

Владимир Путин и пеший караул Президентского полка 9 мая 2020 года.
Владимир Путин и пеший караул Президентского полка 9 мая 2020 года.
kremlin.ru

«Среди возможных дат голосования рассматривается 24 июня», — сказал собеседник агентства, отметив, что «этот день имеет символическое значение, поскольку связан с проведением парада Победы на Красной площади в 1945 году».

«Голосование может пройти частично в очной форме, а отчасти в электронном формате — чтобы минимизировать риски для граждан из-за коронавируса», — отметил источник.

Окончательно дата голосования пока не определена: «Очевидно, финальное решение будет зависит от развития эпидемической обстановки».

«Но, в любом случае, компания по информированию граждан о поправках в ближайшее время будет активизирована», — отметил собеседник агентства.

«Обсуждение даты продолжается и может завершиться на следующей неделе», — добавил другой собеседник агентства. По его словам, «окончательно решение — за президентом».

25 марта президент РФ Владимир Путин подписал указ о переносе дня голосования в связи с распространением коронавирусной инфекции Covid-19. Новая дата еще точно не определена и будет объявлена новым указом.

Всероссийское голосование по поправкам должно было пройти в среду, 22 апреля. Этот день для многих россиян должен был стать нерабочим.

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