Парламент Великобритании отверг предложение Терезы Мэй по Brexit

Данное поражение стало самым крупным для премьер-министра Великобритании за последние 95 лет. Это свидетельствует о том, что Мэй не удалось убедить депутатов в выгодности условий соглашения, достигнутого Лондоном и Брюсселем в ноябре 2018 года после 1,5 лет переговоров.
Таким образом, создается возможность как для жесткого сценария выхода Великобритании из ЕС, так и для отмены соглашения.
После голосования лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин заявил, что внес предложение о вынесении недоверия правительству страны. Этот вопрос будут обсуждать 16 января, сообщает ТАСС.
Тереза Мэй отметила, что если парламент подтвердит свое доверие правительству, то она представит план дальнейших действий к понедельнику, 21 января.
Напомним, на состоявшемся 23 июня в Великобритании референдуме победили сторонники выхода страны из Евросоюза. Итоги референдума привели к отставке премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона и избранию на этот пост главы МВД Терезы Мэй.
Brexit должен состояться в ночь на 30 марта 2019 года. После этого начнется переходный период, во время которого будут решены спорные вопросы.