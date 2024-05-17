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Политика

Парламентарии предлагают правительству РФ отменить налог на дачные участки

В правительство РФ поступило предложение от депутатов федерального парламента об отмене земельного налога на дачные и садовые участки до шести соток включительно. С инициативой выступила партия «Справедливая Россия — За правду». Социалисты также настаивают на том, чтобы региональные и муниципальные власти обеспечили садоводов необходимой инфраструктурой — дорогами, теплом, водой, электричеством.

Мужчина с собранным урожаем овощей и фруктов.
Мужчина с собранным урожаем овощей и фруктов.
Фото: ru.freepik.com, автор bearfotos.

Как пишет пресс-служба алтайского регионального отделения СРЗП, лидер партии Сергей Миронов, обращаясь к правительству РФ, акцентирует внимание на том, что дачники и садоводы вносят огромный вклад в продовольственную безопасность страны, но, выращивая около 40% овощей и фруктов от всероссийского объема, не видят ощутимой помощи от государства.

Социалисты также приводят высказывание депутата Госдумы от Алтайского края Александра Терентьева, который отмечает, что судя по обращениям, поступающим партийцам, садоводы вынуждены пропускать сезоны из-за невозможности добраться до своих участков в разгар посевных работ.

Освобождение дачников, возделывающих шесть соток земли, от налога будет большим подспорьем. Забот у них и так предостаточно. Это и отсутствие нормальных дорог, по которым можно добираться до участков, и перебои с водо- и электроснабжением, и прочие. Власть должна решать эти вопросы, а не придумывать очередные штрафы для дачников и садоводов за вьюнок, одуванчики и мангалы, — цитирует политика пресс-служба партии.

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