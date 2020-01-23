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Паровозик могут вернуть: «Единая Россия» помогает сохранить арт-объект в центре Барнаула

Речь идет о полюбившейся барнаульцам конструкции в виде паровоза, который маскировал тепловую камеру на пересечении ул. Молодежной и пр-кта Красноармейского.

Накануне члены Барнаульского местного отделения партии обратились к и. о главы города Вячеславу Франку с просьбой рассмотреть возможность сохранения арт-объекта «Железнодорожный паровоз».

Дмитрий Аганов.
Дмитрий Аганов.
Пресс-служба Алтайского регионального отделения партии "Единая Россия".

Дмитрий Аганов,
член партии «Единая Россия»:

Ко мне, как к депутату Алтайского краевого Законодательного Собрания, и к коллегам из Барнаульской гордумы стали поступать обращения горожан с просьбой вернуть паровозик. Остаться в стороне не мог, ведь сам живу в Барнауле и неоднократно проходил мимо этого яркого объекта. Считаем, что такое оформление теплового узла — удачная идея, от которой нельзя избавляться.

Исполняющий обязанности градоначальника идею поддержал, поручив администрации Железнодорожного района проконсультироваться с теплоснабжающей организацией и рассмотреть технологическую возможность размещения объекта круглогодично. При положительном заключении специалистов районная администрация вновь установит «Железнодорожный паровоз», который будет радовать жителей и гостей города постоянно.

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