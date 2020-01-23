Паровозик могут вернуть: «Единая Россия» помогает сохранить арт-объект в центре Барнаула

Дмитрий Аганов,
член партии «Единая Россия»:
Ко мне, как к депутату Алтайского краевого Законодательного Собрания, и к коллегам из Барнаульской гордумы стали поступать обращения горожан с просьбой вернуть паровозик. Остаться в стороне не мог, ведь сам живу в Барнауле и неоднократно проходил мимо этого яркого объекта. Считаем, что такое оформление теплового узла — удачная идея, от которой нельзя избавляться.
Исполняющий обязанности градоначальника идею поддержал, поручив администрации Железнодорожного района проконсультироваться с теплоснабжающей организацией и рассмотреть технологическую возможность размещения объекта круглогодично. При положительном заключении специалистов районная администрация вновь установит «Железнодорожный паровоз», который будет радовать жителей и гостей города постоянно.