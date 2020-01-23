Паровозик могут вернуть: «Единая Россия» помогает сохранить арт-объект в центре Барнаула

Ко мне, как к депутату Алтайского краевого Законодательного Собрания, и к коллегам из Барнаульской гордумы стали поступать обращения горожан с просьбой вернуть паровозик. Остаться в стороне не мог, ведь сам живу в Барнауле и неоднократно проходил мимо этого яркого объекта. Считаем, что такое оформление теплового узла — удачная идея, от которой нельзя избавляться.