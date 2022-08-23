Партия «Новые люди» открыла общественную приёмную в Барнауле

«Работа любой партии должна начинаться с диалога с людьми, с этой целью мы и открываем общественную приёмную. Мы приглашаем барнаульцев обращаться к нам не только с личными вопросами, но и с предложениями по развитию города и района», — отметил председатель регионального отделения партии «Новые Люди» Никита Федюнин.

Общественная приёмная открылась в Барнауле. Алтайское региональное отделение партии «Новые люди». Общественная приёмная открылась в Барнауле. Алтайское региональное отделение партии «Новые люди». Общественная приёмная открылась в Барнауле. Алтайское региональное отделение партии «Новые люди».

Раньше партия уже работала с обращениями, но принимала их по телефону или электронной почте. По словам представителей партии, оффлайн-приёмная позволит больше обсуждать с горожанами текущую социально-экономическую повестку и формировать конкретные предложения по решению проблем населения.