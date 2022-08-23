Партия «Новые люди» открыла общественную приёмную в Барнауле

«Работа любой партии должна начинаться с диалога с людьми, с этой целью мы и открываем общественную приёмную. Мы приглашаем барнаульцев обращаться к нам не только с личными вопросами, но и с предложениями по развитию города и района», — отметил председатель регионального отделения партии «Новые Люди» Никита Федюнин.
Раньше партия уже работала с обращениями, но принимала их по телефону или электронной почте. По словам представителей партии, оффлайн-приёмная позволит больше обсуждать с горожанами текущую социально-экономическую повестку и формировать конкретные предложения по решению проблем населения.
Приёмная работает по адресу: Барнаул, улица Молодёжная, 4 с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00. Обратиться в приёмную можно также по телефону +7 (913) 242-76-77.