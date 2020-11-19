Партия «Новые люди» открыла отделение в Алтайском крае

«Новые люди» начали подготовку к выборам в Государственную Думу, которые состоятся осенью 2021 года, сообщил руководитель регионального штаба Максим Товолошкин.

На данный момент «Новые люди» представлены уже более чем в 60 регионах России. Теперь среди них есть и Алтайский край. По словам лидера партии Алексея Нечаева, «Новые люди» будут принимать участие в выборах в Госдуму-2021 и сейчас формируют список кандидатов в депутаты.

Алексей Нечаев,

лидер партии:

— Согласно последним опросам ВЦИОМ, 39% людей в стране выступают за перемены, за развитие. Мы предполагаем, что к думским выборам это может быть уже 50% и даже больше.

«Новые люди» ставят целью обновление власти, снижение участия государства в экономике, поддержку малого бизнеса и самозанятых, а также бережное отношение к окружающей среде.

Максим Товолошкин,

руководитель регионального штаба:

— Мы готовимся принять участие в выборах депутатов Законодательного Собрания Алтайского края и Госдумы в 2021 году и уже сейчас подбираем кандидатов. Мы проводим много встреч с жителями края для того, чтобы совместно обсудить проблемы, найти пути их решения.

Справка

Партия была образована 1 марта 2020 года, на сентябрьских выборах этого года прошла в парламенты во всех регионах, где выдвигалась партийным списком. В Костромской, Калужской, Рязанской и Новосибирской областях «Новые люди» набрали около 8% голосов, а в г. Томске — более 15% голосов избирателей.

Телефон: +7−952−920−01−40

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