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Политика
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Партия «Новые люди» поборется за места в Заксобрании Алтайского края

Этой осенью жители края определят, кто будет представлять их интересы в Госдуме и краевом Заксобрании. До выборов осталось меньше двух месяцев, и все основные политические силы представляют своих кандидатов.

Партия «Новые люди» поборется за места в Заксобрании Алтайского края.
Партия «Новые люди» поборется за места в Заксобрании Алтайского края.
Партия «Новые люди»

Так, партия «Новые люди» планирует выставить своих сторонников и по партийному списку, и по одномандатным округам — 23-м из 34 существующих на Алтае.

Тройку партийного списка возглавляет политик и общественник Владислав Вакаев, недавно выпустивший книгу «Барнаул: образ будущего», где собрал предложения экспертов из разных областей о том, как обустроить город.

«Мы подходим к выборам с конкретной программой, которая содержит предложения урбанистов, специалистов по туризму, благоустройству, ЖКХ. Вместе мы сможем добиться того, чтобы жизнь на Алтае была достойной и современной», — говорит Владислав Вакаев.

Владислав Вакаев.
Владислав Вакаев.
Партия «Новые люди»

Также в список вошли руководитель исполкома регионального отделения партии «Новые люди» Ксения Киреева и политолог, руководитель алтайского Политцентра Екатерина Сергеева.

«В нашей команде собрались неравнодушные жители Алтая. Многие из них совсем недавно и не думали идти на выборы в качестве кандидатов. Но у каждого за спиной реализованные социальные и благотворительные проекты. При таком подходе статус депутата становится не самоцелью, а скорее инструментом, который помогает масштабировать деятельность, менять жизнь в регионе, помогать большему числу людей», — поясняет Ксения Киреева.

Ранее «Новые люди» представили кандидатов в депутаты Госдумы. Это и Ксения Киреева, и Владислав Вакаев, а также руководитель проекта «Родина русского серебра» Надежда Зяблицева, а также вице-президент Алтайской региональной ассоциации туризма, аспирант АлтГУ Александра Томашевич.

Партия «Новые люди» поборется за места в Заксобрании Алтайского края.
Партия «Новые люди» поборется за места в Заксобрании Алтайского края.
Партия «Новые люди»

«Новые люди» сделали ставку на региональных активистов. В прошлом году такая стратегия помогла молодой партии пройти в Заксобрания четырёх регионов, а на выборах гордумы Томска набрать 15% и потеснить парламентские партии.

Выборы в Госдуму и Заксобрание Алтайского края продлятся три дня, они пройдут 17−19 сентября. В предвыборную гонку на Алтае уже включились все основные политические силы. Помимо «Новых людей», это «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия — за Правду», «Родина», «Партия пенсионеров», «Коммунисты России» и «Яблоко».

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