Партия «Новые люди» предложила освободить алтайских предпринимателей от кассовых аппаратов

«В Алтайском крае доля сотрудников сферы малого и среднего бизнеса составляет почти 15% от общего числа работников. Это 159 тысяч человек. Необходимо создать для них условия, при которых они могли бы работать законно и открыто, перечисляя в бюджет все полагающиеся налоги. Ведь эти деньги потом идут на образование, медицину, инфраструктурные проекты», — делится представитель партии «Новые люди» в Алтайском крае Ксения Киреева.
Приобретение и содержание кассового аппарата ощутимее всего бьёт по представителям малого бизнеса. Покупка оборудования обойдётся в 15−30 тысяч, дополнительные траты связаны с регистрацией в налоговой службе и приобретением лицензионного программного обеспечения.
В то же время работать без кассы в некоторых особых случаях могут лишь те индивидуальные предприниматели, которые не нанимают сотрудников. Впрочем, и для них с июля отменяют отсрочку по применению кассовых аппаратов. Продлевать эту льготу в налоговой службе не планируют.
«Развитие малого бизнеса должно стать основой для экономики Алтайского края. Вместе с тем сейчас люди, которые решили открыть собственное дело, нередко сталкиваются с административными барьерами. Введение специального мобильного приложения могло бы помочь предпринимателям, не снижая при этом качество товаров и услуг», — подчёркивает кандидат в депутаты Государственной Думы от партии «Новые люди» по Алтайскому краю Владислав Вакаев.
В ближайшие годы ситуация может стать еще сложнее. Дело в том, что в России расширяют перечень товаров, которые подлежат маркировке. К 2024 году она должна стать обязательной для всех видов товаров и услуг. Торговля маркированными товарами без кассы станет невозможной в принципе.
Идею создания специального приложения обсуждают с 2019-го, но не спешат воплощать. Чиновников останавливает то, что для этого необходима масса межведомственных согласований. Партия «Новые люди» намерена взять ситуацию на свой контроль и уже в ближайшее время инициировать внесение поправок в действующее законодательство.