Партия «Новые люди» предложила освободить алтайских предпринимателей от кассовых аппаратов

Партия «Новые люди» выступила с инициативой отменить обязательное использование кассовых аппаратов для малого бизнеса. Вместо этого предлагается разработать специальное мобильное приложение. Эксперты партии отмечают, что такой шаг поможет снизить нагрузку на бизнес, позволит вывести предпринимателей из «серой» зоны.

«В Алтайском крае доля сотрудников сферы малого и среднего бизнеса составляет почти 15% от общего числа работников. Это 159 тысяч человек. Необходимо создать для них условия, при которых они могли бы работать законно и открыто, перечисляя в бюджет все полагающиеся налоги. Ведь эти деньги потом идут на образование, медицину, инфраструктурные проекты», — делится представитель партии «Новые люди» в Алтайском крае Ксения Киреева.

Приобретение и содержание кассового аппарата ощутимее всего бьёт по представителям малого бизнеса. Покупка оборудования обойдётся в 15−30 тысяч, дополнительные траты связаны с регистрацией в налоговой службе и приобретением лицензионного программного обеспечения.

В то же время работать без кассы в некоторых особых случаях могут лишь те индивидуальные предприниматели, которые не нанимают сотрудников. Впрочем, и для них с июля отменяют отсрочку по применению кассовых аппаратов. Продлевать эту льготу в налоговой службе не планируют.

Владислав Вакаев. Партия «Новые люди».

«Развитие малого бизнеса должно стать основой для экономики Алтайского края. Вместе с тем сейчас люди, которые решили открыть собственное дело, нередко сталкиваются с административными барьерами. Введение специального мобильного приложения могло бы помочь предпринимателям, не снижая при этом качество товаров и услуг», — подчёркивает кандидат в депутаты Государственной Думы от партии «Новые люди» по Алтайскому краю Владислав Вакаев.

В ближайшие годы ситуация может стать еще сложнее. Дело в том, что в России расширяют перечень товаров, которые подлежат маркировке. К 2024 году она должна стать обязательной для всех видов товаров и услуг. Торговля маркированными товарами без кассы станет невозможной в принципе.

Идею создания специального приложения обсуждают с 2019-го, но не спешат воплощать. Чиновников останавливает то, что для этого необходима масса межведомственных согласований. Партия «Новые люди» намерена взять ситуацию на свой контроль и уже в ближайшее время инициировать внесение поправок в действующее законодательство.