Партия «Новые люди» утвердила кандидатов по Алтайскому краю в Госдуму

Внеочередной съезд партии «Новые люди» состоялся 4 июля в Москве. Делегаты утвердили федеральную часть списка на выборы в Госдуму, списки региональных групп и кандидатов-одномандатников.

В федеральную часть списка вошли председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев и экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева.

Лидер партии Алексей Нечаев считает, что выборы в Госдуму 2021 года будут конкурентными, и партия «Новые люди» к ним готова.

«Мы переходим в новый этап политической борьбы, в котором мы еще не участвовали. „Новые люди“ ничего не боятся, очень быстро всему учатся. В прошлом году на втором съезде мы выдвинули кандидатов в городские думы и региональные заксобрания. Мы очень мощные кампании провели и в четырех регионах прошли в заксобрания», — напомнил он.

Алексей Нечаев. Пресс-служба партии «Новые люди»

Сардана Авксентьева отметила, что «Новые люди» идут в Госдуму, чтобы вернуть людям прямой диалог с властью.

«Наши чиновники превратились в космонавтов, которые оторвались от земли и смотрят на нас через иллюминатор дорогих автомобилей. Я совершенно уверена, что люди ждут перемен. И мы с вами должны стать катализаторами решения всех проблем людей. Власть должна быть скромной, власть должна быть уважительной по отношению к своему народу. У нас с вами получится оправдать доверие людей», — отметила Сардана Авксентьева.

Сардана Авксентьева. Пресс-служба партии «Новые люди»

Партия на съезде утвердила список из 215-ти одномандатников по всей России. Еще 239 кандидатов пойдут на выборы по спискам 37 региональных групп.

Алтайский край «Новые люди» объединили в территориальную группу с Республикой Алтай. Список региональной группы состоит из 6 человек. В него вошли Ксения Киреева. Владислав Вакаев, Надежда Зяблицева, Елена Казакулова, Александра Томашевич и Дарья Романчёва.

Внеочередной съезд в Москве. Пресс-служба партии «Новые люди» Алексей Нечаев. Пресс-служба партии «Новые люди» Сардана Авксентьева. Пресс-служба партии «Новые люди» Юлия Барановская Пресс-служба партии «Новые люди» Внеочередной съезд в Москве. Пресс-служба партии «Новые люди»

Также в Алтайском крае «Новые люди» выставили претендентов на места в Госдуме по трем одномандатным округам. По Рубцовскому одномандатному избирательному округу № 40 будет выдвигаться Владислав Вакаев. Надежда Зяблицева будет претендентом в Бийском одномандатном округе № 41. По Славгородскому округу № 42 пойдет Александра Томашевич.

Справка

Партия «Новые люди» участвует в выборах второй год подряд. За полтора года «Новые люди» открыли отделения в 75 регионах, создали более 600 избирательных штабов в разных городах и подготовили более двух тысяч политотрядов. Выборы в Госдуму состоятся в сентябре 2021 года, будут проходить 3 дня — с 17 по 19 сентября.