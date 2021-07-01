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Политика
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Партия «Новые люди» выдвинет Александру Томашевич кандидатом в Госдуму от Алтайского края

«Новые люди» выдвинут Александру Томашевич на выборах в Госдуму, которые пройдут 19 сентября этого года.

Александра Томашевич.
Александра Томашевич.
Партия «Новые люди»

Томашевич преподает в нескольких вузах Барнаула. Она — аспирант АлтГУ, руководитель туристического агентства и вице-президент Алтайской региональной ассоциации туризма. По мнению Александры, Алтайский край именно за счет туризма может серьезно поправить свои финансовые показатели и повысить уровень жизни людей.

— Развитие туризма имеет очень мощный мультипликативный эффект, подтягивая за собой к определенному уровню все остальное — появятся хорошие, безопасные дороги, увеличится потребность в местных, деревенских продуктах, улучшатся придорожная инфраструктура и гостиничные комплексы. Кроме того, появятся новые рабочие места, улучшится мобильная связь и интернет, — считает кандидат от партии «Новые люди».

Кроме развития туризма Александра Томашевич будет отстаивать право жителей российских городов самим выбирать мэров. Одна из важнейших задач по ее словам — добиться, чтобы налоги не уходили в Москву, как сейчас, а оставались в регионах. У нее есть конкретные предложения и проекты по изменению экономической и социальной жизни в Алтайском крае.

— Есть целый комплекс вопросов: расширение Чуйского тракта, субсидирование авиабилетов в Барнаул из других городов России, работа с инвесторами разного уровня, установка дополнительных вышек, которые обеспечат стабильную связь. Вот практические задачи, на которых я сосредоточусь. У Алтайского края огромный потенциал. Нужно научиться этот его правильно развивать, «упаковывать». Многое зависит от молодых людей. Им нужно создать условия для работы здесь, на родине, чтобы она не стремились уехать.

По словам Александры Томашевич, решение об участии в выборах она приняла после общения в Барнауле с лидером партии «Новые люди» Алексеем Нечаевым.

Справка

Партия «Новые Люди» создана 1 марта 2020 года. Ее основатель — президент научно-производственной компании Faberlic Алексей Нечаев. Штабы партии работают в 73 регионах России. В прошлом году кандидаты от партии по спискам прошли в парламенты Калужской, Костромской, Рязанской и Новосибирской областей, где набрали около 8% голосов избирателей. В этом году «Новые люди» выставят более 300 кандидатов-одномандатников и партийный список на выборах в Госдуму.

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