Партия Роста попросила перенести выборы в Госдуму на декабрь

Партия Роста обратилась в ЦИК с просьбой рассмотреть перенос сентябрьских выборов в Госдуму на декабрь, сообщает РИА Новости .

Просьба связана с коронавирусной ситуацией. По словам заместителя председателя Партии Роста Сергея Демина, соответствующее письмо партия отправила в ЦИК.

«Если будет ухудшение ситуации продолжаться, то к сентябрю ситуация станет ещё более тяжелой, мы предлагаем рассмотреть как вариант возможность переноса выборов с сентября месяца на декабрь, свое мнение мы изложили в письме, которое направляем в ЦИК и просим ЦИК рассмотреть его», — сообщил Демин.

Для безопасности избирателей 27 июля было подписано соглашение «За безопасные выборы», пишет News.ru. По нему «Единая Россия», ЛДПР, «Родина», «Гражданская платформа», «Новые люди» и «Зеленые» обязуются обеспечить санитарную защиту голосующих от коронавируса.