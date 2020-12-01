Партия «За Правду» выступила против повышения тарифов на проезд в Барнауле

Члены партии обратились с требованием отказаться от введения новых тарифов повышающих стоимость проезда в общественном транспорте для жителей города.

Ниже приводим текст письма:

Главе города Барнаула

Франку Вячеславу Генриховичу

От председателя регионального отделения партии «За Правду"

Конева Кирилла Евгеньевича

Открытое письмо

Уважаемый Вячеслав Генрихович,

24 сентября на заседании Координационного совета по ценообразованию города Барнаула были приняты новые тарифы, повышающие плату за проезд в общественном транспорте для жителей нашего города.

На данный момент постановление о введение новых тарифов не подписано Вами и не вступило в силу. Мы, как и многие жители г. Барнаула, благодарны Вам за это. Однако, есть основания предполагать, что это лишь вопрос времени.

Согласно доклада Росстата «Социально-экономическое положение России», реальные доходы населения в стране продолжают падать в связи с тяжелой эпидемиологической обстановкой. Кроме того, Алтайский край вновь оказался регионом с наименьшими заработными платами во всём СФО. Введение новых тарифов «ударит по кошельку» наших горожан, многие из которых итак находятся в сложной ситуации.

Именно сейчас население города Барнаула ждёт поддержки от городских властей. В непростой экономической ситуации мы все обязаны поддержать друг друга. Рано или поздно пандемия закончится, но люди не забудут кто поддерживал их в сложной ситуации.

Мы призываем Вас отказаться от подписания соответствующего постановления, приводящего в действие новые тарифы. Как минимум, до момента окончания пандемии.

С уважением,

председатель регионального отделения партии «За Правду», Конев Кирилл Евгеньевич