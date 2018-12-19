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Алтайская «Единая Россия» лишится 20% членов

Около 20% членов алтайской «Единой России» уйдут из партии после масштабного аудита, сообщил глава регионального исполкома Денис Голобородько 18 декабря. Однако, по его словам, их есть кому заменить.

Проекты "Единой России".
Проекты "Единой России".

В партии приступили с тотальному аудиту, сказал лидер алтайских единороссов Александр Романенко. Он, по его словам, не проводился с десяток лет — не было решения центрального руководства.

Александр Романенко,
секретарь регионального отделения «Единой России»:

Это процедура должна проводиться в течение всего периода жизни любой партийной структуры. Но по какой-то причине мы эту работу запустили. Сегодня восстанавливаем.

Каждый член партии получил анкету, где должен был «честно, от души написать о своем отношении к партии: готовы ли остаться в ней, работать или хотят расстаться.

В результате пятая часть членов регионального отделения партии «отсеялась». Но, по словам Дениса Голобородько, у «ЕР» в крае — 19 670 сторонников, это резерв, который позволит пополнить ряды. Ближайшая цель местных единороссов — нарастить число членов партии в крае до 30 тысяч (сейчас 29,7 тысяч).

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