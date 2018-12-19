Алтайская «Единая Россия» лишится 20% членов

Около 20% членов алтайской «Единой России» уйдут из партии после масштабного аудита, сообщил глава регионального исполкома Денис Голобородько 18 декабря. Однако, по его словам, их есть кому заменить.

В партии приступили с тотальному аудиту, сказал лидер алтайских единороссов Александр Романенко. Он, по его словам, не проводился с десяток лет — не было решения центрального руководства.

Александр Романенко,

секретарь регионального отделения «Единой России»:

Это процедура должна проводиться в течение всего периода жизни любой партийной структуры. Но по какой-то причине мы эту работу запустили. Сегодня восстанавливаем.

Каждый член партии получил анкету, где должен был «честно, от души написать о своем отношении к партии: готовы ли остаться в ней, работать или хотят расстаться.

В результате пятая часть членов регионального отделения партии «отсеялась». Но, по словам Дениса Голобородько, у «ЕР» в крае — 19 670 сторонников, это резерв, который позволит пополнить ряды. Ближайшая цель местных единороссов — нарастить число членов партии в крае до 30 тысяч (сейчас 29,7 тысяч).