Алтайская «Единая Россия» лишится 20% членов

В партии приступили с тотальному аудиту, сказал лидер алтайских единороссов Александр Романенко. Он, по его словам, не проводился с десяток лет — не было решения центрального руководства.
Александр Романенко,
секретарь регионального отделения «Единой России»:
Это процедура должна проводиться в течение всего периода жизни любой партийной структуры. Но по какой-то причине мы эту работу запустили. Сегодня восстанавливаем.
Каждый член партии получил анкету, где должен был «честно, от души написать о своем отношении к партии: готовы ли остаться в ней, работать или хотят расстаться.
В результате пятая часть членов регионального отделения партии «отсеялась». Но, по словам Дениса Голобородько, у «ЕР» в крае — 19 670 сторонников, это резерв, который позволит пополнить ряды. Ближайшая цель местных единороссов — нарастить число членов партии в крае до 30 тысяч (сейчас 29,7 тысяч).