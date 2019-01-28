Патриарх Кирилл не знал о намерении академиков присудить ему звание почетного профессора

Ранее сообщалось, что РАН намерена присвоить почетные звания патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и спикеру Совфеда Валентине Матвиенко. Позже сообщество академиков и членов-корреспондентов РАН заявило о «попытках неприкрытого давления» на членов Президиума.
Затем Президиум Российской академии наук (РАН) опубликовал сообщение, согласно которому информация о присвоении звания «почетный профессор РАН» патриарху Кириллу и спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко является ошибочной.
Прежде чем публично объявить о намерении присвоить почетное звание «Профессор Российской академии наук» патриарху Кириллу представители академии не проконсультировались с ним, уточнил Волков, пишет polit.ru.
Вице-президент РАН Юрий Балега отметил: «Не исключаю, что патриарха и Валентину Матвиенко действительно не успели предупредить, потому что я сам узнал, что им собираются дать эти звания, из СМИ».