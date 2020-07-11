Преподаватель и два помощника: алтайские «жириновцы» выдвинули новых кандидатов в АКЗС

В работе конференции участвовали делегаты, счетная и мандатная комиссия. В качестве приглашенных гостей присутствовали члены краевой избирательной комиссии и министерства юстиции региона.
По итогам заседания на довыборы в АКЗС выдвинули следующих кандидатов:
- По округу № 12 — кандидат экономических наук, преподаватель Алтайского аграрного университета и Алтайской академии гостеприимства Людмила Цивилева.
- По округу № 26 — координатор Барнаульского местного отделения ЛДПР, помощник депутата фракции ЛДПР в АКЗС Александр Мокров.
- По округу № 31 — координатор Приобского районного отделения ЛДПР, помощник депутата фракции ЛДПР в Бийской городской Думе Светлана Кирилова.
Также в ходе конференции были определены кандидаты на выборы депутатов и глав муниципального уровня.