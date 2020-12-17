17 декабря состоялась последняя в 2020 году сессия Алтайского краевого Законодательного собрания. Несмотря на пандемию, депутаты не прервали законотворческий процесс в этом году и быстро перестроились на работу в дистанционном режиме.

В работе заключительной сессии приняли участие 63 парламентария, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, члены правительства, омбудсмены, депутаты Госдумы и прочие приглашенные.

Перед рассмотрением законопроектов председатель АКЗС и губернатор наградили званием почетного гражданина Алтайского края председателя краевого отделения Союза женщин России, главу Совета женщин региона Надежду Ремневу.

«За последние 30 лет, сколько действует наша организация Союз женщин России, мы с моими подругами по женскому движению неустанно и бескорыстно работали в интересах семьи, женщин, охраны материнства, детства, укрепления ответственного родительства», — отметила Надежда Ремнева и поблагодарила за столь высокую оценку ее труда.

Сессия АКЗС 17 декабря 2020 года. Пресс-служба АКЗС

Кроме того, Александр Романенко вручил почетные грамоты АКЗС за большой вклад и активную деятельность нескольким депутатам. Разминочную часть сессии завершили вручением удостоверения бизнес омбудсмену Андрею Осипову, который только на октябрьской сессии покинул ряды депутатов.

После этого парламентарии приступили к рассмотрению законопроектов, первым из которых стал нашумевший закон о «наливайках».

Конец громким пивнушкам

Суть закона в том, что надзорные органы будут иметь право закрыть пивбары, которые находятся в жилых домах или непосредственной близости от них, и имеют при этом залы площадью менее 30 квадратных метров. В крае 186 таких заведений.

С этой инициативой выступила Общественная палата Алтайского края.

Аналогичный закон (но более лояльный — с планкой по площади в 20 квадратных метров) принят на федеральном уровне.

Там также уточняется, что региональные власти могут поменять минимальную площадь. Это и предложили в ОП края.

Сессия АКЗС 17 декабря 2020 года. Пресс-служба АКЗС

Законопроект приняли во втором чтении. Изменения вступят в силу с 1 марта 2021 года.

Юрий Шамков,

председатель Общественной палаты Алтайского края:

Закон станет механизмом упорядочивания ситуации на рынке питейных заведений. Из 450 таких заведений по краю 186 попадают под эту норму закона. Там, где есть зал 30 квадратных метров плюс барная стойка и туалеты, то зачастую это заведение соответствуют санитарным и прочим нормам. Там, где зал меньше, чаще всего это можно назвать как «пивнушечки». Через год мы увидим, как отреагируют на этот закон предприниматели и жители, не исключено, что еще вернемся к этому вопросу.

Более того, как подчеркнул зампредседателя краевой ОП Василий Куц, палата приготовила изменения в федеральный закон в части того, чтобы регионам дали право устанавливать дополнительные ограничения по времени розничной продажи спиртного в пивбарах.

Общественная палата РФ уже согласилась внести такой законопроект в Госдуму.

Второе дыхание Молодежного парламента

Председатель Молодежного парламента Алтайского края (МПАК) Артем Сафонов представил законопроект, который закрепляет новый порядок формирования возглавляемого им органа, взаимодействия со «старшими товарищами» из АКЗС и так далее.

«Принятие этого нормативного акта в какой-то мере определит новый этап развития молодежного парламентского движения в Алтайском крае», — уверен Сафонов.

Например, Молодежный парламент предлагается созывать на срок полномочий АКЗС текущего созыва и сохранить смешанную систему формирования.

Сессия АКЗС 17 декабря 2020 года. Пресс-служба АКЗС

Как и прежде, МПАК будет состоять из делегатов от каждого района и города Алтайского края, еще 15 человек выбирают по конкурсу проектов.

Кроме этого, предлагается создать наблюдательный совет МПАК с участием депутатов АКЗС и представителей избиркома.

«Мы считаем, что основная деятельность молодежного парламента — это вовлечение молодежи в законотворческий процесс. Развитие молодежного парламентаризма — это наша общая задача», — добавил глава МПАК.

Высказывая замечания к законопроекту, Владислав Вакаев («Справедливая Россия») отметил, что главной целью работы Молодежного парламента, по его мнению, должно быть не создание кадрового резерва.

«Коллеги, надо помнить, что ключевая идея молодежного парламентаризма во всех странах совсем в другом. Это защита прав одной из самых уязвимых социальных групп — молодежи. Это ключевая задача, которая должна быть отражена в законе и в работе. А то у нас так и получится, что власти на местах будут продвигать наверх своих будущих преемников», — считает Вакаев.

Законопроект приняли в первом чтении.

Борис Трофимов («Единая Россия») добавил, что в Алтайском крае удалось создать «дееспособный» молодежный парламент.

Единоросс Николай Якушев также отметил результативность работы МПАК, в частости, идею запрета на продажу энергетиков молодежи. «Это прецедент федерального масштаба», — подчеркнул Якушев.

Торжественно клянусь!

В первом чтении депутаты рассмотрели резонансный законопроект о статусе педагогического работника Алтайского края. Особенно много разнотолков вызвало предложение авторов инициативы ввести клятву для учителей, которые впервые начинают работать по профессии.

Подробности законодательной инициативы рассказала заместитель министра образования региона Галина Синицына.

Документом утверждаются меры, благодаря которым должен повыситься статус и престиж профессии учителя.

Например, это введение положения о защите чести и достоинства педагога, кодекса профессиональной этики, учреждение Дня народного Просветителя, знака отличия «Почетный педагогический работник Алтайского края», меры поощрения лучших педагогов и соцподдержка.

Особенно бурно обсуждался пункт о клятве педагога. По словам Синицыной, эта традиция должна стать торжественным моментом вступления в учительский коллектив, так как «молодые педагоги нуждаются в публичном признании своего статуса».

«Торжественность момента пропадет, как только учитель придет в кассу за заработной платой», — парировала депутат Мария Прусакова (КПРФ).

По мнению коммунистки, алтайские учителя и без клятвы доказывают свою верность профессии, просто работая за ту зарплату, которую им платят.

В той или иной степени ее мнение разделили многие. Евгения Боровикова (ЛДПР) подчеркнула, что принятие закона должно быть направлено на улучшение социального положения педагогов.

Сессия АКЗС 17 декабря 2020 года. Пресс-служба АКЗС

Поэтому ко второму чтению она предложила предусмотреть дополнительные меры, к примеру, надбавки за почетное звание и ученую степень.

Педагог с 20-летним стажем в третьем поколении Владислав Вакаев заблаговременно поговорил с учительским сообществом. Он рассказал депутатам, что педагоги задают парламентариям встречный вопрос — почему они не приносят клятву?

Вакаев также сделал акцент на необходимости материального стимулирования учителей.

Депутаты-единороссы Николай Якушев и Сергей Писарев не поняли, почему клятва вызвала столько возмущений. Якушев, как доктор, привел пример про клятву Гиппократу, которую он давал, и это только еще сильнее подстегнуло его ответственно работать.

Писарев, педагог и бывший директор школы, посоветовал относиться к этому попроще.

«Воспринимать эту клятву нужно по-доброму, по-хорошему. Я, как директор школы, всегда пытался сделать так, чтобы прием нового педработника был праздником. Мы делали шуточные клятвы и викторины. Это не армейская клятва! Нужно изменить восприятие. Мы не прописываем это как догму, которую нужно выполнять. Это просто одна из форм работы с педагогами, которую каждый директор школы волен принять или не принять», — выразил мнение парламентарий.

В итоге в первом чтении депутаты приняли законопроект, пообещав еще вернуться к более детальной проработке мер поддержи учителей.

Сертификаты для сирот

Также в первом чтении депутаты одобрили законопроект о возможности выдачи сертификатов на покупку жилья детям-сиротам, достигшим 23 лет и имеющим решение суда о праве на квартиру.

Жилищные сертификаты позволят приблизиться к решению проблемы с огромными очередями, в которых годами вынуждены стоять сироты.

Александр Романенко,

председатель АКЗС:

Проблема предоставления жилья детям-сиротам есть не только в Алтайском крае. Давая возможность для получения жилищных сертификатов, мы надеемся, что процесс сокращения очередности будет носить более динамичный характер. Алтайский край в числе первых субъектов страны, где разработан такой закон. Важно, чтобы уже в 2021 году он заработал. Жилищный сертификат позволяет сиротам не ограничиваться тем жильем, которое может предоставить государство. Они могут купить недвижимость в том месте, где посчитают нужным, а также смогут добавить свои средства и увеличить площадь своей будущей квартиры.

Сессия АКЗС 17 декабря 2020 года. Пресс-служба АКЗС

«Между первым и вторым чтением мы еще раз изучим практику других регионов, чтобы не совершать их ошибок, чтобы сделать эту процедуру максимально прозрачной и защитить ребят от нецелевого использования сертификатов», — добавила председатель комитета АКЗС по социальной политике Татьяна Ильюченко.

По этому вопросу создадут рабочую группу с подключением прокуратуры, чтобы исключить возможность мошенничества с сертификатами и детально проработать механизм реализации нововведения.

Елка желаний

Накануне парламентарии присоединились к акции «Желание под елкой» — сняли новогодние шары с пожеланиями детей, чтобы исполнить их. После сессии подарки уже лежали под елкой.

Среди них простые детские радости — куклы, конструкторы, коньки, наборы для творчества, книги, сладости и многое другое.

Сергей Писарев, он же директор Барнаульского зоопарка, принес в подарок живого кролика.

Сессия АКЗС 17 декабря 2020 года. Пресс-служба АКЗС

Все подарки адресатам развезут волонтеры.

Новогоднюю елку в краевом парламенте в 2020 году украсили 35 шаров с желаниями детей из семей медиков, работающих в ковидных госпиталях края, и 30 шаров с мечтами ребят из малообеспеченных семей.

«Этот год особенный. Он принес немало тревог, поэтому хочется сделать его финал немного приятнее. Мы решили уделить особое внимание ребятишкам, чьи родители — врачи, которые и в праздничные дни спасают наших земляков в ковидных госпиталях края. Постараемся порадовать их и помочь Деду Морозу исполнить новогодние желания детей», — прокомментировал спикер краевого парламента Александр Романенко.

Что еще решили депутаты

Молодой глава 27-летнего Дениса Голобородько («Единая Россия») назначили председателем комитета по правовой политике. Исполнять эти обязанности он будет на неосвобожденной основе, без отрыва от основной деятельности. Место главы комитета стало вакантным после того, как Андрей Осипов стал уполномоченным по правам предпринимателей в Алтайском крае. Почетное имя Городской больнице № 4 Барнаула присвоили имя бывшего главного врача Николая Петровича Гуллы. Николай Петрович проработал в здравоохранении 44 года, 4-ую горбольницу возглавлял 36 лет, до 2018 года. В сентябре этого года, в возрасте 71 года доктор ушел из жизни.

В завершении сессии депутаты поздравили друг друга с наступающими праздниками. Александр Романенко трогательно добавил, что несмотря на разные мнения и возникающие споры, все парламентарии нынешнего созыва — это большая семья.

Следующая сессия АКЗС пройдет 28 января 2021 года.