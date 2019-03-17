Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
17 марта -4°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Пентагон купит 10 тысяч ракет для противостояния России

Министерство обороны США планирует закупить более 10 тыс. управляемых ракет, чтобы в будущем иметь возможность нанести удар по России и Китаю. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Task and Purpose.

Пентагон США.
Пентагон США.
www.americancities.ru

Пентагон настаивает на включении в новый проект бюджета расходов на 10 193 ракеты типа «земля-земля» реактивной системы залпового огня. По подсчетам издания, такое количество ракет обойдется Вашингтону в $1,4 млрд.

Журналисты утверждают, что резкое увеличение расходов на пополнение ракетного арсенала свидетельствует о переориентации Пентагона на наземные системы залпового огня для противостояния России и Китаю.

15 марта стало известно, что Соединенные Штаты занялись производством компонентов для неядерных ракет, которые запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). В текущем году Пентагон планирует провести испытания двух типов ракет, запрещенных документом.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость