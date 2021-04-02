Перед встречей с Путиным армянский премьер перешел на самоизоляцию

Премьер-министр Армении Никол Пашинян со 2 апреля начал работать на самоизоляции. Такие меры он предпринял перед встречей с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает «Арменпресс».

Встреча политиков запланирована на 7 апреля.

Пресс-серетарь премьер-министра пояснила, что Пашинян в течение пяти дней он не будет проводить личные встречи и присутствовать на общественных мероприятиях.

Президент РФ Владимир Путин сделал прививку от коронавируса 23 марта одной из российских вакцин. Какой именно препарат был использован, не уточняется.

2 апреля пресс-секретарь президента РФ сообщил, что Путин перенес вакцинацию от коронавируса без побочных эффектов.

Обстановка

Пашинян 28 марта заявил, что в апреле подаст в отставку. Он принял решение уйти с поста, чтобы провести внеочередные парламентские выборы. До назначения нового премьера Пашинян будет выполнять его функции, пишет polit.ru.

Политическая обстановка в Армении обострилась в феврале — после того как Пашинян назвал неэффективными российские ракетные комплексы «Искандер», а замначальника Генштаба Тиран Хачатрян назвал его слова несерьезными. Пашинян отправил Хачатряна в отставку, чем вызвал недовольство главы Генштаба Оника Гаспаряна. Тот, в свою очередь, потребовал отставки Пашиняна.

Вскоре премьер пришел к выводу, что его дезинформировали по поводу низкой эффективности российских ракетных комплексов «Искандер». Это произошло после телефонной беседы с российским лидером.