Переход на бесплатное питание начальной школы должен состояться как можно скорее.

«Единая Россия» взяла под контроль введение в Алтайском крае бесплатного питания в школах для учеников 1−4 классов. Партия проработает вопрос необходимого финансирования, обновления базы школьных столовых и принятия нужных для этого законов. Ранее единороссы добились роста компенсаций на оплату школьного питания для детей из малоимущих семей.

Совещание по вопросу введения в Алтайском крае бесплатного питания в школах для учеников 1−4 классов состоялось в Барнауле на базе школы № 126. Она была выбрана для проведения мероприятия, так как является во многом показательной с точки зрения организации питания: школа имеет три корпуса, а значит, три столовых, поэтому оборудование её требует особой проработки. Впрочем, по словам директора 126-й школы Александра Загайнова, из 600 учеников начальной школы сейчас питаются практически все, и процесс отлажен.

В совещании участвовали директора школ, представители комитетов по образованию районных администраций Алтайского края, депутаты «Единой России».

Заместитель секретаря Алтайского реготделения «Единой России», председатель комитета АКЗС по социальной политике Татьяна Ильюченко рассказала, что на федеральном уровне был принят как закон, вводящий бесплатное питание для начальной школы, так и внесены необходимые поправки в бюджет.

— На заседании Государственной Думы были приняты изменения в бюджет РФ на 2020 год, и все инициативы, обозначенные президентом в послании Федеральному Собранию, нашли в них своё отражение. Так, на обеспечение бесплатного питания школьников 1−4 классов предусмотрено 21,8 млрд рублей. И на последующие годы сумма на эти направления тоже заложена, причём в большем размере. Однако в законе, обеспечивающем введение бесплатного питания для учеников 1−4 классов, прописано, что, помимо средств федерального бюджета, необходимо софинансирование из регионального и муниципальных бюджетов.

Татьяна Ильюченко отметила, что в Алтайском крае уже сделан важный шаг для введения бесплатного питания для учеников 1−4 классов. По инициативе партии был принят закон, обеспечивающий бесплатное двухразовое питание для детей с ограниченными возможностями здоровья. А в октябре 2019 года Региональный совет руководителей фракций «Единой России» поставил задачу руководителям депутатских объединений в территориях края проработать вопрос увеличения в муниципальных бюджетах сумм на компенсацию расходов на школьное питание для детей из малообеспеченных семей. В 11 муниципалитетах, таким образом, финансирование по инициативе единороссов было увеличено, ещё в 19 оно было предусмотрено впервые.

Таким образом, база для того, чтобы обеспечить муниципальное софинансирование бесплатного питания в школах для учеников 1−4 классов в Алтайском крае, благодаря «Единой России», уже создана. Однако, уточнила депутат, теперь необходимо, чтобы средства были заложены в каждом без исключения муниципалитете. Единороссы будут работать над этим совместно депутатами фракций в АКЗС и районных и городских советах.

Как рассказала начальник отдела организации общего образования и оценочных процедур Министерства образования и науки Алтайского края Наталья Полосина, прогнозная численность учеников 1−4 классов в школах Алтайского края к 1 сентября 2020 года, по расчётам Минобрнауки региона, составит 118 651 человек.

— В соответствии с перечнем поручений президента России, предусматривается поэтапный переход на бесплатное питание учащихся 1−4 классов. Он начинается с 1 сентября 2020 года и продлится до 1 сентября 2023 года. На сегодняшний день пока графика перехода нет. Но Министерство образования Алтайского края совместно с региональным управлением Роспотребнадзора уже провели необходимую работу для этого, — сказала представитель Минобрнауки региона.

«Единая Россия» взяла под контроль введение в Алтайском крае бесплатного питания в школах для учеников 1−4 классов. Партия проработает вопрос необходимого финансирования, обновления базы школьных столовых и принятия нужных для этого законов. Ранее единороссы добились роста компенсаций на оплату школьного питания для детей из малоимущих семей.

Депутат Барнаульской гордумы, директор школы № 132 Инна Борисенко сказала, что оборудование столовых действительно изнашивается довольно быстро, и стоит оно немало: один пароконвектомат стоит около 600 тысяч рублей, на полную замену оборудования нужно порядка 5−7 млн.

Наталья Полосина рассказала, что сейчас, чтобы охватить горячим питанием все школы края, минимально необходимая сумма на оснащение столовых — 11 млн рублей, она включает только те школы, которые на данный момент кормят детей буфетной продукцией, а не горячими блюдами. На замену и покупку оборудования во все без исключения школы Алтайского края необходимо около 700 млн рублей. Модернизацию возможно сделать поэтапно: сейчас на обновление базы школьных столовых из краевого бюджета выделяется 51,5 млн рублей ежегодно.

Единороссы также отметили, что необходимо разработать график перехода Алтайского края на бесплатное питание учеников начальной школы. Координатор партийного проекта «Крепкая семья» Ирина Солнцева сказала, что для алтайских семей бесплатное питание станет хорошей мерой поддержки, особенно в сельской местности, поэтому необходимо обеспечить его введение как можно быстрее.

Депутат АКЗС, координатор партийного проекта «Новая школа» Сергей Писаревзаявил, что «Единая Россия» возьмёт под контроль приведение законодательства края в соответствие федеральному и материальной базы в Алтайском крае в соответствие с техническими требованиями и санитарными нормами для обеспечения бесплатного питания в школах для учащихся 1−4 классов. Также, чтобы обеспечить переход на бесплатное питание в школах для учащихся 1−4 классов в Алтайском крае, «Единая Россия» обратится к Министерству образования и науки Алтайского края, Министерству финансов Алтайского края, администрация муниципальных образований с просьбой предусмотреть в максимально сжатые сроки необходимое финансирование.