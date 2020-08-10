«Перемен!»: почему жители Республики Беларусь так активно протестуют?

Массовые народные протесты охватили Белоруссию на фоне президентских выборов. Люди выходят на улицу с выдвижением своих требований и громкими заявлениями под песню Виктора Цоя «Перемен». Рассказываем, что случилось в республике и почему протесты до сих пор продолжаются.

Что случилось?

14 июля ЦИК Белоруссии зарегистрировала Александра Лукашенко, действующего главу государства, кандидатом на выборы президенты страны. Помимо него регистрацию прошли еще четыре кандидата.

Это сопредседатель объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев, экс-депутат Анна Канопацкая, лидер объединения «Белорусская социал-демократическая партия (Грамада)» Сергей Черечень и супруга находящегося в СИЗО видеоблогера Сергея Тихановского Светлана, сообщает РБК.

Кроме того, ЦИК отказалась регистрировать в качестве кандидатов Валерия Цепкало и Виктора Бабарико.

Почему народ протестует?

После этого в столице Белоруссии и многих других городах начались стихийные акции протеста против решения ЦИК о недопуске к президентским выборам бывшего главы Парка высоких технологий Валерия Цепкало и бывшего председателя «Белгразпромбанка» Виктора Бабарико.

На улицы Минска вышли сотни людей, протестующие даже вступали в драку с ОМОНом. Полиция задерживает недовольных, а среди них есть несовершеннолетние, журналисты и блогеры.

Белорусское МВД написало обращение к гражданам страны в своем Telegram-канале. В нем они призвали жителей не участвовать в несогласованных акциях. «Просим белорусов проявить разум и мудрость. Не поддавайтесь на провокации», — говорится в сообщении.

Самый масштабный митинг в стране почти за 30 лет в поддержку кандидата Светланы Тихановской прошел в период с 30 июля по 1 августа. По разным оценкам, 30 июля он собрал от 18 тыс. до 70 тыс. человек.

Чем закончились выборы президента?

Голосование на выборах президента Белоруссии продолжалось с 4 по 9 августа. Последний день выборов был основным. Согласно предварительным данным, лидирует действующий президент Александр Лукашенко, который набрал более 80% голосов.

После завершения голосования в центре Минска около стелы «Минск — город-герой» начались столкновения между протестующими и милицией, сообщает РИА Новости. Вскоре правоохранительные органы стали проводить задержание участников несанкционированной акции.

По разным оценкам, у места собралось несколько тысяч человек. В районе площади, где проходила акция, силовиками были применены светошумовые гранаты, водометы и резиновые пули, а оппозиция зажигала файеры и бросала их в сторону первых.

Акции протеста также прошли в Бресте, Гродно, Бобруйске, Пинске, Новополоцке, Кобрино и Барановичах.