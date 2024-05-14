14 мая
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Политика

Перестановки в кабинете министров. Кто из депутатов получил новые должности в правительстве РФ

Владимир Путин сделал новые назначения в государственном аппарате, сообщает РИА Новости.

Флаг Росси, флаг РФ.
Флаг Росси, флаг РФ.
unsplash.com.

Новыми помощниками президента стали Алексей Дюмин и Николай Патрушев.

Руководителем администрации президента вновь стал Антон Вайно. Его первые заместители Алексей Громов и Сергей Кириенко такжке остались на прежних постах.

Пресс-секретарем президента России переназначили Дмитрия Пескова.

Заместителем руководителя администрации президента Путин назначил Максима Орешкина, который до этого был помощником главы государства.

Ранее Путин подписал указ о назначении Мишустина премьером.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Все события
Открытие сезона стрит-арта
«Галерейник» на свежем воздухе
«Юрий Башмет — молодым дарованиям России»
Топ-10 идей отдыха на Алтае
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость