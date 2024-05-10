Глава Минсельхоза может стать вице-премьером в новом правительстве

Если Патрушев займет пост вице-премьера, то совмещать новые обязанности с должностью главы Минсельхоза он не будет, рассказали источники РБК.
Министром сельского хозяйства предлагается назначать его первого зама Оксану Лут.
Предполагается, что на посту вице-премьера Патрушев будет преимущественно курировать сельское хозяйство, экологию, оборот недвижимости, указывает "МК".
Ранее Путин предложил назначить Михаила Мишустина премьер-министром.
Глава государства внес кандидатуру Мишустина на рассмотрение нижней палаты парламента.
Заседание по вопросу назначения главы правительства состоится 10 мая в 14:00.
Также Ранее Мишустин подписал распоряжение о сложении полномочий правительства РФ. Это произошло после инаугурации президента.
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