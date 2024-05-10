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Политика

Глава Минсельхоза может стать вице-премьером в новом правительстве

Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, сын секретаря Совбеза России Николая Патрушева, — кандидат на пост вице-премьера в новом составе правительства.

Если Патрушев займет пост вице-премьера, то совмещать новые обязанности с должностью главы Минсельхоза он не будет, рассказали источники РБК.

Министром сельского хозяйства предлагается назначать его первого зама Оксану Лут.

Предполагается, что на посту вице-премьера Патрушев будет преимущественно курировать сельское хозяйство, экологию, оборот недвижимости, указывает "МК".

Ранее Путин предложил назначить Михаила Мишустина премьер-министром.

Глава государства внес кандидатуру Мишустина на рассмотрение нижней палаты парламента.

Заседание по вопросу назначения главы правительства состоится 10 мая в 14:00.

Также Ранее Мишустин подписал распоряжение о сложении полномочий правительства РФ. Это произошло после инаугурации президента.

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