Путин предложил назначить Михаила Мишустина премьер-министром

Глава государства внес кандидатуру Мишустина на рассмотрение нижней палаты парламента.
Заседание по вопросу назначения главы правительства состоится 10 мая в 14:00, указывает РБК.
Ранее Мишустин подписал распоряжение о сложении полномочий правительства РФ. Это произошло после инаугурации президента.
Члены кабмина продолжают исполнять свои обязанности до формирования нового состава правительства.
7 мая Владимир Путин официально вступил в должность президента РФ.
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