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Политика

Первые российские миротворцы прибыли в Казахстан. Там уже погибли 13 местных силовиков

Первый борт с российскими войсками В Алматы уже прибыл, информирует Lenta.ru. Ситуация в этой стране остается крайне сложной. Власти сообщают и гибели более десяти силовиков. Двое из них найдены обезглавленными.

ВКС России. Истребитель.
ВКС России. Истребитель.
мвд.рф

По последней информации, российская сторона направила в Казахстан десантников. Ряд СМИ публикует видео отправки, где видно, как военные садятся в ИЛ-76.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Readovkanews сообщает со ссылкой на комендатуру Алматы, что число погибших при беспорядках силовиков достигло 13 человек (по другим сведениям — 12), двое из них (по другим сведения — один) найдены обезглавленными.

Еще 353 сотрудника, предварительно, получили ранения.

По данным «РИА Новости», в Алматы вооруженные люди окружили две крупные больницы и не пускают туда пациентов и персонал.

В Актау — одном из первых взбунтовавшихся городов — вновь проходит митинг. Люди собрались на площади, вновь звучат ультиматумы к действующей власти, по данным Readovkanews.

При этом с запада республики, где и начались протесты, приходят сообщения, что протестующие держат под контролем все аэропорты и дороги в регион. Даже если местные силовики и части ОДКБ захотят туда попасть, сделать это будет непросто.

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