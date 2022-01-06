Первые российские миротворцы прибыли в Казахстан. Там уже погибли 13 местных силовиков

Первый борт с российскими войсками В Алматы уже прибыл, информирует Lenta.ru . Ситуация в этой стране остается крайне сложной. Власти сообщают и гибели более десяти силовиков. Двое из них найдены обезглавленными.

По последней информации, российская сторона направила в Казахстан десантников. Ряд СМИ публикует видео отправки, где видно, как военные садятся в ИЛ-76.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Readovkanews сообщает со ссылкой на комендатуру Алматы, что число погибших при беспорядках силовиков достигло 13 человек (по другим сведениям — 12), двое из них (по другим сведения — один) найдены обезглавленными.

Еще 353 сотрудника, предварительно, получили ранения.

По данным «РИА Новости», в Алматы вооруженные люди окружили две крупные больницы и не пускают туда пациентов и персонал.

В Актау — одном из первых взбунтовавшихся городов — вновь проходит митинг. Люди собрались на площади, вновь звучат ультиматумы к действующей власти, по данным Readovkanews.

При этом с запада республики, где и начались протесты, приходят сообщения, что протестующие держат под контролем все аэропорты и дороги в регион. Даже если местные силовики и части ОДКБ захотят туда попасть, сделать это будет непросто.