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Политика

«Первый канал» изменил программу передач из-за траура по погибшим в Казахстане

«Первый канал» убрал из программы вещания в СНГ на 10 января развлекательные программы из-за объявленного в Казахстане траура по погибшим во время акций протеста, сообщает РБК.

Телевизор. Помехи.
Телевизор. Помехи.
CC0

На «Первом» выйдут выпуски новостей, программы «Время», «Время покажет» и «Познер».

Зрителям покажут четыре серии «Молодой гвардии», фильм российско-казахстанского производства «28 панфиловцев», а также советские картины «Хроники пикирующего бомбардировщика» и «А зори здесь тихие».

Ранее в казахстанском МИД заявили, что в манифестациях участвовали боевики радикальных исламистских группировок, которые бывали в горячих точках, пишет Газета.Ru.

До этого главнокомандующий Национальной гвардией Казахстана Руслан Жаксылыков сообщил, что при разгоне митингов пострадали почти 400 военнослужащих.

В МВД Казахстана также уточнили число погибших сотрудников правоохранительных органов. Согласно новым данным, погибли 16 человек, пишет polit.ru.

В Казахстане за время беспорядков погибли 164 человека, передает Telegram-канал «Sputnik Казахстан».

В Алматы.
В Алматы.
@tribuna_kg

Во время подавления массовых протестов в Казахстане правоохранительные органы задержали почти 6 тыс. человек, сообщает пресс-служба президента страны Касыма-Жомарта Токаева.

Возбуждены 125 уголовных дел, в органы полиции доставлены 5,8 тыс. человек, среди них есть значительное количество иностранцев, сообщает ТАСС.

По подозрению в государственной измене задержали экс-главу Комитета национальной безопасности Казахстана и бывшего премьер-министра Карима Масимова. До этого бывший советник Назарбаева Ермухамет Ертысбаев говорил, что организаторы беспорядков в республике ставили цель добиться отставки нынешнего президента Касыма-Жомарта Токаева.

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