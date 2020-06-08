«Русские не сдаются». Первый канал вместо финальных титров «Брата-2» показал погромы в США

Продюсер фильма Сергей Сельянов считает, что телеканал не нарушил закон об авторском праве.
Фильм «Брат 2» Алексея Балабанова «Первый канал» показал по случаю 20-летия картины. Однако вместо титров после фильма зрители увидели, как американцы переворачивают автомобили и громят магазины, а полицейские бьют протестующих дубинками.
«Воскресный креатив Первого канала: финал „Брата-2“ плавно перешел в программу „Время“», — написал в микроблоге блогер Рустем Адагамов.
Сельянов в разговоре с Газетой.Ru«отметил, что телеканалы получают права на использование фильмов, ‚поэтому они ничего не нарушают‘. По поводу личного отношения к замене титров, он заявил. что нужно смотреть как была сделана эта работа — «тупо или талантливо‘.
В США уже несколько дней проходят акции протеста, спровоцированные убийством охранника Джорджа Флойда полицейскими во время задержания в Миннеаполисе, пишет ura.ru. Часть демонстраций превращаются в погромы и стычки с полицией. В ходе протестов уже погибли 11 человек.