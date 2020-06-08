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Политика

«Русские не сдаются». Первый канал вместо финальных титров «Брата-2» показал погромы в США

Накануне Первый канал в фильме «Брат 2» заменил финальные титры показом протестов в США, при этом видео сопровождалось песней «Гудбай, Америка».

Флаг США.
Флаг США.
Ed Garcia, CC BY 2.0, part from original.

Продюсер фильма Сергей Сельянов считает, что телеканал не нарушил закон об авторском праве.

Фильм «Брат 2» Алексея Балабанова «Первый канал» показал по случаю 20-летия картины. Однако вместо титров после фильма зрители увидели, как американцы переворачивают автомобили и громят магазины, а полицейские бьют протестующих дубинками.

«Воскресный креатив Первого канала: финал „Брата-2“ плавно перешел в программу „Время“», — написал в микроблоге блогер Рустем Адагамов.

Сельянов в разговоре с Газетой.Ru«отметил, что телеканалы получают права на использование фильмов, ‚поэтому они ничего не нарушают‘. По поводу личного отношения к замене титров, он заявил. что нужно смотреть как была сделана эта работа — «тупо или талантливо‘.

В США уже несколько дней проходят акции протеста, спровоцированные убийством охранника Джорджа Флойда полицейскими во время задержания в Миннеаполисе, пишет ura.ru. Часть демонстраций превращаются в погромы и стычки с полицией. В ходе протестов уже погибли 11 человек.

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