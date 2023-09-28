"Как из фильма ужасов": алтайские депутаты отчитали, а потом поблагодарили главу проблемного района

О чем докладывал глава
Иван Панченко в должности главы администрации Каменского района относительно недавно - с декабря 2020 года. Муниципалитет ему достался сложный - проблем хватает и в социальной сфере, и в ЖКХ, в дорожном хозяйстве.
Как и в целом по Алтайскому краю, Каменский район ежегодно теряет население - за 2022 год минус 1,5 тыс. человек. Всего же их на 34 населенных пункта чуть более 40 тыс.
Из позитивных моментов Панченко отметил будущее строительство городского диагностического центра, который должны возвести в Камне-на-Оби к декабрю 2025 года, ремонт ряда других соцобъектов.
Кроме того, в районе растет заработная плата. Чиновник заверил: к концу года ее среднее значение превысит 37 тыс. рублей.
Из проблем - отлов бродячих собак, на который нужно потратить порядка 2,5 млн рублей, а выделено в пять раз меньше. А еще убитые дороги - из 94 км дорог местного значения 75 км не отвечают техническим требованиям. Денег на их ремонт перманентно не хватает.
На этом Панченко поставил точку.
О чем говорили депутаты
Зато депутаты - нет. Первой слово взяла коммунистка Людмила Клюшникова и сразу как отрезала.
Людмила Клюшникова,
депутат фракции КПРФ в Алтайском краевом законодательном собрании:
Если по тепловым сетям Иван Владимирович считает, что все ровно, то статистика показывает, что самые худшие показатели в Каменском районе - самый неподготовленный к отопительному периоду, с самыми большими долгами, с самыми большими теплопотерями. Со слов главы, это потому что ему досталась советская инфраструктура. Вопрос - кто не давал вам развиваться 30 лет?
Клюшникова напомнила про состояние социальных объектов. По ее словам, гимназия №5 - в аварийном состоянии, температура в классах зимой низкая. В школе №3 окна утеплены целлофаном, утверждает депутат.
Спортивная школа в Камне-на-Оби, которая должна была после ремонта заработать 1 сентября, так и не открылась, говорит она.
Клюшникова так увлеклась, что трех отведенных минут ей не хватило для перечислений проблем злосчастного Камня.
Людмила Клюшникова,
депутат фракции КПРФ в Алтайском краевом законодательном собрании:
Одна из основных проблем - дороги. И самая большая проблема дорога в районе нефтебазы. Там частный сектор и кладбище. Все-таки надо уважительнее относиться. По этой дороге повезут каждого каменца, включая главу Каменского района. Надо правильно расставлять приоритеты, эта дорога должна быть отремонтирована. Сейчас там ямы и ухабы.
О городском хозяйстве в красках рассказал и справедливорос Александр Молотов.
Александр Молотов,
руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду":
По улице Маяковского и Мамонтова в Камне-на-Оби ни пройти ни проехать. После нашего обращения в прокуратуру надзорные органы измерили все выбоины и пришли к выводу, что власти этими дорогами просто не занимались. Еще одна история - дом в центре города с туалетом во дворе как из фильма ужасов. Так запустили двор, что пришлось вновь обращаться в прокуратуру.
Остро высказался Молотов и по демографической ситуации, назвав сам "Камень-на-Оби" вымирающим городом. По его словам, даже в 90-е годы численность горожан была выше 40 тыс. человек.
С 2020 по 2022 год количество жителей уменьшилось более чем на 19%.
"Понятно, что факторов к тому много. Но один из основных - социально-экономическое положение жителей города, которое является, среди прочего, следствием работы местной администрации", - считает депутат.
К какому выводу пришли
О том, чем живут районы, их руководители рассказывать депутатам АКЗС теперь будут регулярно - эта обязанность официально закреплена.
Иван Панченко в этом плане стал первопроходцем. За смелость его депутаты поблагодарили. По всем же проблемным моментам предложили главе работать сообща.
В крае насчитывается порядка 10 сложных районов, по которым может возникнуть аналогичная ситуация.
Сергей Приб,
руководитель фракции "Единая Россия" в Алтайском краевом законодательном собрании:
У нас есть территории, у которых свои истории многолетних проблем по несбалансированности бюджета, не эффективной работе сектора ЖКХ, по дорогам - все это мы знаем наизусть. Может собрать рабочую группу с профильными министерствами и комитетам. Проработали, выявили ряд сложностей, пути их решения. А то получается, отчетные вещи формально послушали и разошлись.
Кто следующим из глав администраций районов будет держать слово перед краевыми депутатами, пока не известно.