Первый президент Украины оценил вероятность полноценной войны с Россией

Леонид Кравчук, первый президент Украины (1991 по 1994 годы), заявил, что Россия не развяжет «широкомасштабную агрессию», хоть и пытается напугать Киев. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «112 Украина».

Кравчук отметил, что Москва демонстрирует военную мощь на границе с Украиной и тем самым пытается ее напугать. «Не надо нас пугать войной — война идет», — отметил он.

Ране Леонид Кравчук заявил в интервью агентству УНН, что Крым является частью России. «Это фактически уже Россия», — подчеркнул Кравчук.

При этом Кравчук заявил, что Россия может прекратить свое существование, если «в Кремле к кому-то придет сумасшедшая идея подчинить себе Украину». Он добавил, что Украина в случае угрозы своей независимости «не сдастся». Он также отметил, что у двух соседних стран сейчас становится все меньше общего, сообщает «Лента.ру».

Справка

Леонид Кравчук был первым президентом Украины и первым председателем Верховной Рады. Пост главы государства он занимал с 1991 по 1994 год.