Первый вице-губернатор по борьбе с COVID-19 появился в России

Таким образом, в России появился первый вице-губернатор по борьбе с COVID-19.
По мнению Солодова, борьбу с коронавирусом нужно осуществлять на уровне «отдельно выделенного вице-губернатора, вице-губернатора по борьбе с COVID-19».
До этого Кузнецов возглавлял штаб по противодействию коронавирусу, руководил работой регионального минздрава.
Губернатор Камчатки рассказал, что принял решение о создании новой должности, поскольку местные власти не справляются с пандемией ковида на данный момент, пишет Lenta.ru.