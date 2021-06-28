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Политика

Первый вице-губернатор по борьбе с COVID-19 появился в России

Глава Камчатского края Владимир Солодов назначил временно исполняющим обязанности вице-губернатора региона по борьбе с коронавирусом — бывшего председателя регионального правительства Александра Кузнецова.

Коронавирус. Анализы.
Коронавирус. Анализы.
CC0

Таким образом, в России появился первый вице-губернатор по борьбе с COVID-19.

По мнению Солодова, борьбу с коронавирусом нужно осуществлять на уровне «отдельно выделенного вице-губернатора, вице-губернатора по борьбе с COVID-19».

До этого Кузнецов возглавлял штаб по противодействию коронавирусу, руководил работой регионального минздрава.

Губернатор Камчатки рассказал, что принял решение о создании новой должности, поскольку местные власти не справляются с пандемией ковида на данный момент, пишет Lenta.ru.

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