Первое в России политическое реалити-шоу собрало более 3 тысяч заявок

До 24 марта заявки кандидатов будут рассмотрены компетентным жюри. Оно выберет 30 человек, которые и поборются за 30 миллионов рублей.

Заявки на конкурс подали представители из 70 регионов страны. В основном это молодые люди в возрасте от 21 года до 35 лет — 1689 человек (55%). Самым взрослым стал 73-летний пенсионер из Кемеровской области, а самой молодой — студентка из Подмосковья, которой только 21 год. Большинство заявок пришло от мужчин — 73%, и только 27% - от женщин.

Максим Товолошкин,

секретарь регионального отделения в Алтайском крае партии «Новые люди»:

— Прежде всего проект #Дебаты-Кандидаты — это шанс для молодых, амбициозных, смелых и ярких лидеров заявить о себе в политике. Это своеобразный социальный лифт, о котором так много говорили, но по факту все оставалось лишь словами. «Новые люди» смотрят на эту проблему иначе и дают возможность всем желающим попытаться на деле изменить свою жизнь и жизнь окружающих. Это не имеющий аналогов проект, который, я уверен, во многом изменит отношение людей к политике и политикам.

В состав жюри конкурса войдут председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев, блогер Рамис Япаров и капитан команды КВН «Сборная РУДН» Сангаджи Тарбаев, а также приглашенные эксперты — знаменитые политические и общественные деятели. Модератором реалити-шоу будет телеведущая Тая Тонкова.

Сангаджи Тарбаев. Партия «Новые люди».

Заявки принимались на сайте проекта kandidat.newpeople.ru. Со временем на этой странице появится информация об участниках и о выходе новых серий. Первую серию шоу зрители увидят в начале апреля. Шоу #ДебатыКандидаты будет транслироваться на YouTube-канале партии «Новые люди» и в Instagram.

В финальный этап конкурса выйдут трое лучших конкурсантов. Их определят не только члены жюри, но и зрители реалити-шоу.

Всех участников поселят в один дом, где они будут готовиться к испытаниям. Для кандидатов проведут тренинги представители медиаиндустрии. В ходе мероприятия участникам предстоит пройти испытания, где они смогут проявить себя и получить полезный для политиков опыт.

Победители конкурса получат возможность стать кандидатами от партии «Новые люди» на предстоящих выборах в Госдуму и Заксобрания регионов в сентябре 2021 года.